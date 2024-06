VIP hlediště na premiéře nároďáku: Fiala, bossové, hokejisté i Georgina. Kdo další?

Byl to snad největší nájezd Čechů do Saska od dob krále Přemysla Otakara I. Zase na koních, ale tentokrát na těch pod kapotou, se to všechno řítilo do Lipska. Chtěli být u bitvy Haškova výběru s Cristianem Ronaldem. Chvátali z parkoviště na tribunu Red Bull Areny.