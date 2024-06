Rekordy Ronalda na EURO: nejvíc gólů i zápasů jako kapitán. Co mu chybí?

Hrál na pěti evropských šampionátech

Tento rekord je dosti podobný tomu předchozímu. Dá se čekat, že v úterý proti Česku jej Ronaldo vylepší na šestý turnaj, na kterém byl nejen na soupisce, ale skutečně i zasáhl do hry. V tuto chvíli portugalského fenoména dorovnal Modrič, ale je to tím, že Chorvaté už mají za sebou první mač na turnaji. Kdo vládne z českých hráčů? Ano, je to zase Petr Čech, který si na EURO zachytal čtyřikrát.