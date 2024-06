SESTŘIH: Česko - Portugalsko 1:2. Naděje, smůla a pak rána před koncem

PŘÍMO Z NĚMECKA | Nevyšlo to. Česko na úvod fotbalového EURO 2024 v Německu opustilo bojiště bez bodu. Nad Portugalskem přitom vedlo po úchvatné bombě pravačkou Lukáše Provoda 1:0. Ve zbylém průběhu zápasu však padlo intenzivnímu tlaku turnajového favorita. Prohrálo 1:2 brankou z druhé minuty nastavení. Trenér Ivan Hašek v premiéře na velkém turnaji neuspěl. Co předvedl Cristiano Ronaldo? Že je stále jedinečný! Sledujte ŽIVĚ studio iSport.cz s Václavem Pilařem a Petrem Rumanem.

Od slavné čtvrtfinálové noci v Birminghamu a geniálního lobu Karla Poborského uběhlo osmadvacet let. Od té doby Česko s Portugalskem jen prohrávalo. Na EURO 2008, o čtyři roky později zrovna tak. Naposledy dvakrát v Lize národů. Tyranie neskončila ani v Lipsku.

Ve vyprodané Red Bull Areně národní tým zapsal na úvod evropského šampionátu porážku 1:2. Na Poborského navázal ukázkovým kusem Lukáš Provod, dostal Čechy do vedení, přesto to nestačilo. V nastaveném čase dokonal otočku Francisco Conceicao.

Blíží se ke čtyřicítce. V Saúdské Arábii už nesoupeří s nejlepšími. Přesto je pořád výjimečný. Jedinečný. A Česko to poznalo na vlastní kůži. „Nechceme si proti Ronaldovi jen zahrát. Chceme ho porazit,“ umanul si Ivan Hašek. No jo, jenže jak na to. Plán byl zhruba takový. V hlubším boxu organizovaně ucpávat díry a portugalskou sedmičku pozorovat minimálně šesti očima. A když k ní poletí pas, spíš si ustoupit, neskočit na první pohyb, na cuknutí rameny, zachovat chladnou hlavu a zajišťovat se, aby Ronaldo neměl kam zmizet. Návod je to hezký, jenže přenést noty do praxe je složitá písemka.

První poločas to názorně ilustroval. Spoluhráči adresovali portugalské ikoně devatenáct pasů, z toho měl osm doteků ve vápně a dvě střely. Jednu super nebezpečná. Už ve čtvrté minutě se Ronaldo poprvé čílil.

Bruno Fernandes jej dvakrát během chvíle ignoroval v dobrém postavení. Roztáhl ruce, zakroutil hlavou. Chlapci, do prčic, proč mě tady máte? Spoluhráči to brzo pochopili. Po ztrátě Ladislava Krejčího a rychlé protiakci se pověsil do vzduchu, hlavou balon naštěstí zle trefil. Portugalský dav je zahučel…

Pak měl důvod projevit se ten český. Do Lipska přijelo dvacet, možná pětadvacet tisíc fanoušků. Obří masa v červeném se v šest v podvečer seskupila v centru města a táhla ke stadionu. Mělo to kulturu, domorodci zírali, jak sousedé na východ od německých hranic milují fotbal. Ale zpátky k onomu burácení.

Hranáč v souboji tělo na tělo poslal hvězdu čistě na trávník. Půlka stadionu kvílela nadšením. Výjimečný okamžik pro mladého zadáka a benjamínka na velkém turnaji. Po patnácti minutách relativně aktivní Česko zatáhlo brzdu a do konce první půle se jen bránilo. Na pravé straně se nedařilo Vladimíru Coufalovi, zapsal několik laciných ztrát, i proto národní tým nebyl schopný vydržet delší čas s míčem u nohy.

Portugalci pohodlně kombinovali, Ronaldo čekal na svůj velký moment. Ten přišel po půl hodině. Seběhl si na ofsajd lajnu, pláchl Hranáčovi s Krejčím, ale Staněk v extrémně složité situaci ukázal, že je machr v soubojích jeden na jednoho.

Ronaldo byl jako zvíře. Neustále nachystaný gólově kousnout do bránících Čechů. Na konci poločasu vystrašil Staňka střelou z otočky, po pauze mířil v hustém lijáku z trestného kopu do středu brány. Předtím mu sebral v poslední chvíli tutovou hlavičku Tomáš Souček.

Co zdravotní stav kapitána? Nic moc. Před závěrem poločasu si zničehonic sedl na zem. Koleno se evidentně ozvalo. Z lavičky hned vyrazila do rozcvičovací zóny trojice David Zima, Martin Vitík a Lukáš Červ. Nevypadalo to dobře, ale Souček je tvrďák. Umí jít přes závit. Obětovat se pro tým.

Určitě i přístup šéfa dodal Haškově armádě kuráž. Když přežila nejtěžší chvíle, opřel se geniálním způsobem do míče Lukáš Provod a Red Bull Arena se v tu chvíli stala ostrovem nekonečného českého štěstí.

Jenže klika si občas podává ruku se smůlou. Za vyrovnání si Česko mohlo samo... Slabý Coufal prohrál na zadní tyči souboj Nuňo Mendesem a Hranáč si Staňkem vyražený balon srazil do branky.

Čtyři minuty před vypršením základní doby zrušil Portugalcům vítěznou branku VAR. Ve druhé minutě nastavení už neměl námitek a Francisco Conceicao z dorážky dotlačil favorita turnaje k prvnímu triumfu.

