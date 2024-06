S čím na Portugalce? Příklad nabídlo Slovensko, receptem je aktivita

Dá se najít nějaká skulina? Způsob, jak položit Portugalce na lopatky a odejít se vzájemného souboje s šokem v podobě tří bodů? Tuto otázku si určitě Ivan Hašek a zbytek realizačního týmu pokládají od začátku svého působení i reprezentace. Rozhodně by neměli zvolit způsob, jakým šli Skotové na Němce. Pasivita by byla proti Bernardu Silvovi a spol. poukázkou na vysoký příděl. Lepší je vzít si příklad ze Slováků, kteří portugalské favority aktivitou zlobili už v kvalifikaci na jeho hřišti.

Skotové schytali během úvodního zápasu šampionátu debakl 1:5 a zcela zaslouženě. Jejich pasivita totiž hraničila s dětskou naivitou a z tohoto příkladu mohou těžit i další reprezentace – včetně té české, kterou již zítra čeká favorit z Portugalska.

Ale zpět k pátku. Němci měli v sestavě hráče se značným pohybovým talentem, technickou šikovností i tvořivostí. Skotští hráči se rozhodli tuhle sílu eliminovat hlubokým obranným blokem. Ale zapomněli, že když v něm nebudou okamžitě atakovat soupeře s míčem, je val k ničemu.

V případě Toniho Kroose anebo Bernarda Silvy, Bruna Fernandese či Vitinhi – když skočíme k Portugalcům – to platí dvojnásob. Jenže fotbalisté Skotska to ignorovali. Kroosovi nechali absolutní volnost pro činnost, ve které je jedním z nejlepších na světě: distribuci průnikových přihrávek, jimiž vyřazuje protivníky ze hry a spoluhráče startuje ke gólům.

Ukažme si to na situacích předcházejících dvěma úvodním německým brankám. Scénář byl totožný: Kroos má kolem sebe tolik prostoru, že může v pohodě pasem položit základy ke gólovému úderu. Na obrázku 1 si všimněte, že v době přihrávky jsou k němu skotští strážci dokonce otočeni zády. Na obrázku 2 stojí za pozornost, že Kroos jednou přihrávkou vyřadil pět Skotů a že Gündogan je postaven tak, že hned může míč převzít dopředu a bleskově vysunout pasem za obranu Havertze. Tohle totiž umí báječně i Portugalci.

Skotové se ke Kroosovi dokonce otáčeli zády (obr. 1) • Foto Repo ČT Sport

Vyřazení protihráčů jednou přihrávkou a převzetí do pohybu, to umí Němci i Portugalci skvěle (obr. 2) • Foto Repo ČT Sport

Famózní statistika

Proto mohl Kroos v premiérovém duelu EURO 2024 kralovat a dostat se k fantastické bilanci: 102 přihrávek ze hry, 1 nepřesná! Nemusel ani přihrávat do pokutového území, přesto se významně podílel na gólech. Definice hluboko postaveného playmakera.

Kdyby podobně benevolentně hráli Češi proti Portugalcům, naběhli by si také sami na vidle jako Skoti. Silva a jeho spoluhráči nesmí dostat ani centimetr volného prostoru zadarmo. S vysokým presinkem však opatrně. Tuto zbraň lze vytasit pouze, když ji má celý tým dostatečně v krvi. Ale Patrik Schick do tohoto mustru nezapadá, proto ho trenér Xabi Alonso v minulé sezoně nechával často na lavičce Leverkusenu.

Takže se spíš nabízí recept, který použili Slováci v kvalifikaci EURO v Portugalsku. Vsadili na agresivní napadání ve středním pásmu kolem půlicí čáry. Přesně tak, jak to udělal kouč Trpišovský se Slavií v Lize mistrů na Campu Nou v Barceloně. Velká rána je tak ztráta Michala Sadílka, který tuto roli umí plnit perfektně. Jak je vidět na obrázku 3, Portugalci rozehrávají se dvěma pivoty, o které by se v nejlepším případě mohla postarat trojice či dokonce čtveřice Čechů. Ale pozor kouč Roberto Martínez vyzkoušel během kvalifikace pět formací. Chce to tedy mít plán B i C.

Portugalská rozehrávka na dva pivoty (obr. 3) • Foto Repo ČT Sport

Slovensko sice nakonec podlehlo na portugalské půdě 2:3, ovšem favoritovi hodně zatopilo. Ondrej Duda a Dávid Hancko dali ambicióznímu mančaftu jediné dva góly, které v deseti kvalifikačních zápasech obdržel. To je pro Čechy slušná inspirace, ale pokud chtějí reálně pomýšlet na výhru, musejí být ještě lepší.

To znamená být v napadání kompaktní jako Španělé proti Chorvatům. Nesmějí mít mezi sebou větší vzdálenosti. Protože Portugalci umí využít každé mezery i mezírky. Jejich souhra je předem naplánovaná. Jako příklad můžeme uvést vědomou spolupráci tandemu Silva-Fernandes. Když první jde od pravé lajny dovnitř hřiště, druhý si odskakuje do hloubky, anebo naopak míří za obranu. Důkaz první varianty je vidět na obrázku 4.

Vědomá spolupráce tandemu Silva - Fernandes (obr. 4) • Foto Repo ČT Sport

Co s Ronaldem?

Není představitelné, že by trenér Roberto Martínez legendu nepostavil do základu, takže: nepouštět CR7 do vápna!

Cristiano Ronaldo už nemá turbo motory, a tak již nikomu neuteče. Jenže pokud se dostane do pokutového území, ožívá jeho zabijácký instinkt.

Můžete si být jistí, že když půjde centr odkudkoli do šestnáctky, Ronaldo si udělá místo pro zakončení. V pravý čas zmátne strážce klamavým pohybem a pak vyplave u míče, jako by byl nehlídaný. Demonstruje to obrázek 5 ze zmiňovaného utkání se Slováky. I v téhle situaci si vytvořil prostor pro zakončení. Útočník Leao mu však centr neposlal.

Klamavé pohyby Cristiana Ronalda (obr. 5) • Foto Repo ČT Sport

Portugalci jsou obdivuhodný tým především díky tomu, jak jsou komplexní. Šance si zvládnou vytvořit individuálními průniky, přihrávkami na malém prostoru, zakončením z dálky i rychlým protiútokem. A díky přítomnosti Ronalda klidně i centry do vápna. Proto nebude platit přístup „sednout si do svého vápna a čekat.“ Raději tedy devětatřicetiletého kanonýra držet dál od české šestnáctky, než do ní dobrovolně s hlubším obranným blokem zacouvat.