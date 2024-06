Vitík: Zahrát si proti Ronaldovi? Sen. Jeho autobiografii čtu už rok

Čím nejvíc pomáhám týmu

„Určitě spolehlivostí, vždycky na hřišti odevzdám 100 procent. Myslím, že týmu přispívám i v defenzivě a v soubojích. A umím dát do hry vítěznou mentalitu.“

Můj dětský fotbalový hrdina

„Cristiano Ronaldo. Líbil se mi jeho přístup k fotbalu a nastavení. Toho se chci držet i já. Nechci napodobovat, ale tohle má určitě něco do sebe. Beru to teď jako poslední možnost si proti němu zahrát, což byl vždycky můj sen. Nepředpokládám, že bych se chystal do Arábie, a on naopak asi za chvilku ukončí kariéru.“

Moji oblíbení sportovci, týmy, trenéři

„Opět musím zmínit Cristiana Ronalda, dále Michael Jordan. Trenéři? Pep Guardiola. Týmy? Sparta, Real Madrid, Arsenal.“

Hláška kouče, která je mi nejbližší

„Brian Priske pořád mluví o champions mentality. Chtít vyhrát každý trénink, každý zápas, ať už se děje cokoliv.“

Moje top filmy a seriály

„Last Dance o Michaelu Jordanovi. Jako malý jsem měl rád Transformers.“

Co poslouchám

„Český a slovenský rap, no i anglický a zahraniční vůbec. Prostě všechno, co se týká rapu.“

Co právě čtu

„Už asi tak rok mám rozečtenou autobiografii Cristiana Ronalda. Ale velký čtenář nejsem, jen když někam letíme.“

U čeho nejlíp relaxuju

„Když trávím čas s přítelkyní. A při hraní na playstationu.“

Jaký dárek mi udělal v poslední době největší radost

„Řetízek, který jsem dostal od rodičů k narozeninám. Je to takový můj talisman.“

Největší portugalská hrozba

„Cristiano Ronaldo, ale protože sleduju i Manchester City, musím říct také Bernarda Silvu. On bude tvořit hru a bude mít volný pohyb po hřišti. Jeho schopnosti jsou mimořádné.“