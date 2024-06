Manželka sparťana Sobotky překvapila: Tohle našla v sexshopu!

Zvědavost jí nedala! Manželka hokejisty Vladimíra Sobotky je na sociálních sítích k fanouškům velmi upřímná. Teď se jim dokonce pochlubila návštěvou velmi peprného místa, kam by některé nejspíš jejich stydlivost ani nepustila!

Nicole Sobotková na sociálních sítích fanouškům ukázala obrázek tří kousků plastové zeleniny. To by samo o sobě nebylo možná až tak divné, ovšem v popisku vysvětlila, na co se tyhle produkty užívají a kde je vůbec našla.

„Takhle, nedá mi to, jo,“ začala pohledná žena Vladimíra Sobotky. „Navštívila jsem jen tak na kukačku jeden sexshop,“ svěřila se. „A narazila jsem prosím na tohle,“ přiznala. „No nevím, tak já beru asi zlatou střední cestu, tu kukuřici. No, nemáte zač,“ povyprávěla s vysmátýmy smajlíky.

A některé možná pořádně zaskočila tím, co všechno se dá v tomto typu obchodu najít...