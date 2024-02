Sobotka přispěl k debaklu Litvínova: Nechtěli jsme z toho dělat exhibici

Na gól čekal devět zápasů. V tom desátém se konečně dočkal a nezůstalo jen u jednoho. Vladimír Sobotka dvěma přesnými trefami pomohl k demolici Litvínova 8:3 ve 49. kole extraligy a v sezoně se posunul na 12 zásahů. Duel ale vyšel celému sparťanskému útoku. „Napadaly nám tam góly. Chodili jsme před bránu, kde jsme výborně clonili a tečovali. Šli jsme si dorážkami za góly a byli jsme za to odměněni,“ chválil lídr hostů.

Výsledek 8:3 ukazuje na jednoznačné utkání, chvilkami to vypadalo jako exhibice. Jak náročné to ale bylo?

„Byl to těžký zápas, především pak první třetina. Mají výborné bruslivé mužstvo a věděli jsme, jak se budou chtít prezentovat. Exhibici jsme z toho dělat nechtěli. Jsme za vítězství rádi.“

Co se stalo ve druhé třetině, kde jste nasázeli čtyři góly?

„Napadalo nám to tam. Chodili jsme před bránu, kde jsme výborně clonili a tečovali. Šli jsme si dorážkami za góly a byli jsme odměněni.“

Změnili jste nějak hru? Litvínov jste totiž výrazně přehrávali.

„Nic jsme nezměnili. Spíš jsme si po první třetině řekli, že víme, že můžeme být ještě lepší. S tím jsme šli do druhé třetiny a podařilo se nám to přenést do hry.“

Bylo na domácích vidět, že jsou opaření?

„Vypadali, že jsou zaskočení. Nevěděli moc co dělat, vyhrávali jsme souboje, byli jsme první na puku a to rozhodlo.“

Jak se hraje útočníkům proti rozebrané obraně?

„Když se povede takový zápas a napadají vám tam góly, tak se lehčeji bruslí, puky chodí rychle od hokejky a dá se říct, že vám vše vychází. Nechci ale vůbec podceňovat Litvínov, hrají výborný a nepříjemný hokej.“

Určitě pomůže, když se daří všem pětkám.

„Přesně tak. Kluci ukázali, jak se má stát před brankářem. Výborně clonili, chodili do branky a byli za svou práci odměněni.“

Je důraz něco, co vám ještě chybělo a s příchodem posil se zlepšilo?

„Ano, ale pořád se na to zaměřujeme.“

Základní část se blíží do konce. Panuje s ní spokojenost?

„Sezona proběhla bez větších výpadků, za což jsme rádi. Nemyslím si, že by se ale na to někdo tolik soustředil. Chceme se zlepšovat a připravit se pořádně na play off.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:16. Hlava, 37:43. Koblasa, 59:55. Baránek Hosté: 05:19. D. Vitouch, 22:25. Kassian, 24:58. Chlapík, 27:03. Sobotka, 31:45. Harper, 53:42. Řepík, 54:57. O. Najman, 56:06. Sobotka Sestavy Domácí: M. Tomek (28. Zajíček) – D. Zeman, Baránek, Jaks, Zile, Demel (A), Czuczman – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Šalda – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Beaudin, Irving, Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš, Němeček – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – D. Vitouch, Horák, Chlapík – Konečný, O. Najman, P. Kousal (A) – Harper, Lajunen, Kassian. Rozhodčí Šindel, Květoň – Kajínek, Ondráček Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

