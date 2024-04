Sobotka ukázal důležitost pro Spartu. Vládl na buly: Čekal jsem to horší

Sparťan Vladimír Sobotka v úvodním semifinále play off proti Třinci kraloval vhazování • Michal Beránek / Sport

Sparťan Vladimír Sobotka v úvodním semifinále play off proti Třinci kraloval vhazování • Michal Beránek / Sport

Pražanům chyběl od začátku čtvrtfinálové série s Libercem. Vladimír Sobotka (36) ji sledoval pouze z tribuny jako náhradník. S týmem ale žil, spoluhráče povzbuzoval. Svého debutu v letošním play off se dočkal v úvodním semifinále s Třincem a pauza na jeho výkonu nebyla vůbec znát. „Nehrál jsem dlouho, ale cítil jsem se dobře. Kvalitně jsem potrénoval. Čekal jsem to horší,“ usmíval se zkušený útočník po vítězství 3:0.

I když vynechal ze zdravotních důvodů celý měsíc, trenéři ho hned vrátili na obvyklou pozici. Do zápasu vedl spoluhráče z role prvního centra. Tedy z postu, který má ve Spartě zarezervovaný už delší dobu. Hned od úvodního střídání byste na jeho hře delší výpadek nepostřehli.

Do týmu přinesl přesně to, co po něm trenéři chtějí. Tedy kvalitní práci na obou stranách hřiště. Byl důsledný směrem dozadu a nepříjemně dotírající v útočné fázi. Navíc s sebou přibral ještě jednu podstatnou věc, kterou ovládá možná nejlépe z celé extraligy.

Na vhazování byl jednoduše řečeno fantastický. K puntíku se proti soupeřům postavil celkem dvacetkrát a vítězně neodešel pouze ve třech případech! Jeho procentuální úspěšnost ukázala hodnotu 85 %. V tom se mu nikdo nemohl rovnat.

„Rozhodně je lepší začínat s pukem. Není to zásluha jenom centra, pomáhají i křídla. S nějakým plánem jsme šli do zápasu, a vycházelo to,“ přiblížil skromně účastník čtyř světových šampionátů.

Úspěšnost na buly potvrzovali i jeho spoluhráči a celkově Oceláře rozdrtili 39:21. Jediní dva hostující hráči, kteří byli na straně hostů úspěšní, byli Petr Vrána a Viliam Čacho. Takový Daniel Voženílek skončil zápas s bídnou úspěšností 21 %.

Na sparťanském kádru nebyla znát v úvodu semifinále třináctidenní zápasová pauza. Do zápasu hráči vstoupili koncentrovaní a nabuzení. Konečně chtějí nepříjemnou bilanci v play off s Třincem prolomit. A na hře to bylo znát. Dá se říct, že se blížila ideálnímu scénáři.

„Co jsme si řekli před zápasem, tak to bylo. Od brankáře do posledního hráče. Za mě to byl stoprocentní výkon,“ pochvaloval si útočník, jenž odehrál v NHL 599 duelů.

Sparta v prvním střetu titánů dominovala. Jak bude vypadat středeční druhý semifinálový duel?

