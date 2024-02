Lekce z produktivity: Deset! skandovali sparťané. Vervě se čtyřka vzdálila

Grossova parta rozebrala Vervu a ve šlágru 49. kola jí nedala absolutně žádnou šanci. Na vysoké výhře Sparty 8:3 se podílelo hned sedm různých střelců. Vyčníval mezi nimi Vladimír Sobotka, který se dokázal prosadit hned dvakrát. „Nebylo to lehké utkání a první třetina byla náročná. Mají výborné bruslivé mužstvo, ale napadaly nám tam góly a vyšlo to,“ hodnotil sparťanský útočník.

„Deset, deset, deset!“ znělo stadionem Ivana Hlinky. Nebyli to ale domácí fanoušci, nýbrž hostující, kteří si užívali osmou trefu do litvínovské branky. A zatím co ve sparťanském kotli vypukl mejdan, někteří domácí příznivci začali opouštět svá místa. Bylo jasné, že z tohohle už se jejich oblíbenci nevyhrabou.

Přitom po první třetině mohli domácí pomýšlet na vítězství. Na úvodní trefu Davida Vitoucha dokázal odpovědět svým 22. gólem v sezoně Nicolas Hlava. V tu chvíli bylo na stadionu Ivana Hlinky veselo. Nic nenasvědčovalo tomu, že by měla přijít pohroma.

„Začátek jsme chytli dobře a věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. První třetina byla vyrovnaná, ale pak nám ujel vlak,“ věděl litvínovský obránce Marek Baránek.

Uragán Sparty v prostřední dvacetiminutovce rozmetal šance Vervy na úspěch. Hosté dokázali vstřelit čtyři góly a vytvořili si bezpečný polštář pro zbytek utkání. Domácí hráči se po tvrdém K. O. těžce zvedali.

„Napadaly nám tam góly. Chodili jsme před bránu, kde jsme výborně clonili a tečovali. Šli jsme si dorážkami za góly a byli jsme za to odměněni,“ pochvaloval si po zápase dvougólový střelec Vladimír Sobotka.

„V takovém zápase je to špatně. Rozdíl ve druhé a třetí třetině byl mezi týmy velký. Bylo tam proti nám strašně moc přečíslení. Nehráli jsme dostatečně důrazně, “ pojmenoval příčiny krachu Baránek.

Na kanonádě týmu z hlavního města se podílelo hned sedm různých střelců. Nebezpečné byly všechny útoky a litvínovská obrana často hořela. Když pak do domácí sítě poslal čtvrtý sparťanský gól Vladimír Sobotka, bylo to na brankáře Mateje Tomka moc a přepustil klec Šimonu Zajíčkovi, který si v sezoně zachytal i za národní tým. I on ale stačil během svého pobytu na ledě čtyřikrát inkasovat.

Velkou neplechu obraně Vervy dokázala nadělat nově složená čtvrtá formace ve složení Zack Kassian, Jani Lajunen a uzdravený Stephen Harper. Zahraniční legie hrála tvrdě, clonila před brankářem a výrazně mu znepříjemňovala život.

Tvrdá práce se jim vyplatila. Po jednom gólu a asistenci si připsal jak Harper, tak Kassian. Hlavně pro prvně jmenovaného šlo o speciální zápas. Kanaďan totiž přišel do Sparty v lednu, ale stihl odehrát pouze jeden zápas proti Liberci, kde se zranil a od té doby trenéru Pavlu Grossovi chyběl.

„Kluci potvrdili a ukázali, jak se má stát před brankářem. Výborně clonili, chodili do branky a byli za svou práci odměněni,“ chválil spoluhráče Sobotka.

Po většinu sezony byla doma Verva nejlepším týmem v extralize. V nejmíň vhodnou chvíli se jí ale před vlastními fanoušky přestalo dařit. Před nedělním duelem prohrála poslední tři zápasy a proti Pražanům na nelichotivou sérii navázala.

Litvínov přitom potřebuje v závěrečných utkáních sbírat co nejvíc bodů, aby se probojoval do vytoužené čtyřky, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinálových bojů. Po debaklu se ale šance výrazně snížila.

„Na tabulku jsem nekoukal. Hrají se ale ještě tři zápasy, budeme bojovat až do konce a pak se uvidí,“ neměl těžkou hlavu Baránek.

