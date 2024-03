Kdo na EURO k Schickovi: Kuchta na desítce? A co s Chytilem a Hložkem?

Schick, Kuchta, Jurečka, Chytil, Chorý, Čvančara, Hložek. Sedm jmen, z kterých bude zřejmě Ivan Hašek vybírat složení českého útoku pro EURO 2024. „A vypadá to, že z těch sedmi ukáže na čtyři hráče,“ shodují se v novém díle pořadu iSkaut redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica a Jiří Fejgl. Ti se s nadsázkou pustili do „hraběcích rad“, vycházející z aktuální formy a herního (ne)vytížení všech jmenovaných. „Dovedu si představit, že Kuchta bude hrát desítku pod Schickem – v podstatě ji teď hraje i ve Spartě, kde si hodně seskakuje pro balony. A kdyby se hrálo 3-5-2? Úplně v pohodě,“ nabízí jeden scénář Fejgl.

Na hrotu Schick, pod ním mírně stažený Kuchta. „Dva kohouti? To se mi moc nezdá,“ oponuje Kvasnica. „Myslím, že pojede buď Jurečka, nebo Kuchta. Vnímám je v kategorii hráčů, z kterých bude Ivan Hašek vybírat buď A, nebo B. Nepojedou oba,“ říká.

Blížící se nominace na zápasy s Norskem a Arménií – Haškova první – může výrazně napovědět, jakým směrem se myšlenky nového šéfa národního týmu směrem ke složení útočné formace ubírají. Co může nabídnout Chorý? A jak je to teď s Hložkem a Čvančarou? „Dokud mu to bude takhle pálit, tak já nemám pochybnosti nad Mojmírem Chytilem. Tam není o čem. Pamatujete si na Marka Heinze v roce 2004? 19 gólů v lize a na EURO byl skvělý. Mojmír je jiným typem hráče, ale u něj nemám otazník,“ je přesvědčený Kvasnica.

Trumfy Chorého: plzeňského dlouhána neodepisovat!

Generační talent Hložek bez EURA: stane se to?

Jak to bude s Čvančarou?

Bude se Hašek rozhodovat mezi Jurečkou a Kuchtou?

Jaké trumfy mohou jednotliví útočníci nabídnout?

Je vůbec náhrada za Schicka, kdyby byl zraněný?

Co ofenzivní záložníci jako Kušej, Šulc a Černý?

Kdo může nominací ještě zamíchat?

