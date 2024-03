Haškově partě skončila doba hájení. Teď ji čeká nominace plná otazníků

Ano, argumenty, které trenér zmínil jako vysvětlení, sedí. Neměl dostatek času, zkoušel hráče, které – vlastně – nezná, experimentoval s jejich pozicemi. Přesto je nutné na nedostatky poukázat, samozřejmě s pochopením.

Ivan Hašek i jeho nejbližší Jaroslavové Köstl s Veselým netajili, že jim vyhovuje jakási nečitelnost. A to především systémová. V obou přípravných duelech se jejich slova potvrdila. Střídalo se rozestavení, úkoly pro jednotlivé borce.

Na první pohled se zdá, že je to dobrý nápad, jenže rozhodně není samospasitelný. Nečitelnost musí být překvapivá, jenže potřebuje mít základy. Hašek musí mužstvu vtisknout základ, a to jasný, z kterého bude vycházet. Nepřibarvujme, nelakujme, i když se reprezentace chová tak nějak vlídněji, otevřeněji.

Zatím se to nepovedlo. Tak to je.

Viz trenérova slova o presinku. Propady v něm, tedy nesoulad mezi jednotlivými hráči, jsou důkaz nevybroušeného systému. Bez něj to přitom nepůjde, čitelnost, nečitelnost. Češi, při vší úctě, nemají takovou individuální kvalitu, aby soupeře drtili uměním jednotlivců. Musí šlapat jako stroj, jedna součástka nutně navazuje na druhou. V prvních dvou utkáních to tak nebylo.

Nešlo však jen o napadání, jež by mělo být při fyzické vyspělosti mužstva (a to ještě scházeli mistři oboru Jan Kuchta s Vladimírem Coufalem) zásadní. Jde i o další jednotlivosti.

Kupříkladu pozice Antonína Baráka je diskutabilní. V Norsku zaválel, ukázal se mužem pro klíčové chvíle. S Arménií byl sice vidět, ale bylo to spíš naoko. Měl mraky míčů, dotyků, jenže rozhodně ne v místech, kde ho mužstvo potřebuje. Seskakoval si, jak se moderně říká, až mezi stopery, případně ke kraji, kde je hra jednodušší. Jenže to je vykoupeno tím, že odtud nemůže prodat to, co umí nejvíc – tedy přihrávku do šance či zakončení. Barák může být klíčový, ale zkrátka potřebuje jasné noty a tvrdý dohled.

Hašek ho, naprosto správně, hájil, přesto dozajista moc dobře viděl, že klíčový záložník (v jeho očích) musí hrát jinak a především jinde.

Dresy repre? Neurazí, ale žádná sláva. Konečně zajímavé nápady, ale sráží je… Video se připravuje ...

Presink a případ Barák jsou jen dva příklady. Záležitostí, jež potřebuje kouč vycizelovat, je mnohem více. Kupříkladu je to dvojí pozice Ladislava Krejčího, nejasnost kolem Mojmíra Chytila, kterého otestoval jen na křídle. Samozřejmě rozestavení, nyní se zdá, že za primární bude brát to s defenzivní čtveřicí. Ale i poslední (zásadní) otazník je nic proti tomu, co realizační tým čeká.

Nominace!

Prvotně je nutné říct, že nelze Haškovi rozhodování závidět. On sám po zápase s Arménií nadhodil, že to bude „hrozně těžké“. Jistě, ale od toho jste první trenér v zemi! Je třeba vybrat dvacet tři mužů. Tři brankáře plus dvacet hráčů do pole. Robert Záruba jim v hokeji říká bruslaři, jako kdyby gólmani neměli brusle, ale to jen na okraj.

Hašek každopádně musí mít plnou hlavu. Možností se mu nabízejí mraky, tak trochu se popírá teze, že český fotbal nemá kde brát. Těžko nastane nějaké obří překvapení, jako bylo v roce 2000 zařazení Marka Jankulovského či o dvanáct let později Vladimíra Daridy. Možná kdyby opět vylétl v Mladé Boleslavi Vasil Kušej a nakonec se prodral na EURO, byl by to pozitivní šok.

Přesto má trenérský štáb mraky otazníků.

Co udělá s trojicí z Belmonda? Vladimír Coufal, Jan Kuchta, Jakub Brabec – všichni si mohou dělat oprávněné nároky na německý turnaj. První z nich je těžko nahraditelný, druhý hraje ve formě, třetí je osobnost, navíc součást velmi silného klubu.

Co bude kupříkladu s Adamem Hložkem? V Leverkusenu sedí na zadku, moc nehraje. Na druhou stranu je Bayer objektivně aktuálně jeden z nejlepších mančaftů Evropy, vždyť válcuje i slovutný Bayern Mnichov. Hašek přesto velebí jeho kvalitu, dává znát, že mladého svalovce bere za důležitého.

Co s kapitánem Sparty Ladislavem Krejčím, hráčem s faktorem X?

Otázky, samé otázky, jak by řekl Gandalf, čaroděj z přeslavné Tolkienovy ságy Pán prstenů. Hašek je musí zodpovědět a vyřešit. Jinak na šampionátu neuspěje.