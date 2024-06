Hašek o smůle i marodech: Barák se necítil. Chválil mladíky a lepší Coufal

PŘÍMO Z HAMBURKU | Krve by se v něm nedořezal, když se v poslední minutě valili tři Gruzínci na Robina Hranáče s Jindřichem Staňkem. Neproměnili, proto Česko bere ve druhém zápase EURO remízu 1:1 . V Hamburku měli převahu, ta však nestačila. „Jedeme dál,“ burcuje před posledním utkáním s Tureckem trenér Ivan Hašek. Výhra posune tým do osmifinále, remíza při shodě asi milionu okolností.

Trenére, co jste si říkal při gruzínské šanci?

„Byla v nás malá duše, ale přežili jsme. Když vidíte atmosféru a elán, s jakým do toho kluci jdou, tak budeme válčit s Tureckem, abychom šli dál.“

Mohli jste prohrát. Přesto - nebyl to herně nejlepší zápas pod vaším vedením?

„Musím klukům poděkovat, jakým způsobem probíhal. Věděli jsme, jakým způsobem soupeř hraje, mají strašně rychlé a nebezpečné protiútoky. Měli jsme dvacet šest střel a přitom jsme mohli prohrát, to je pravda.“

Ke gólu se opět přimotal Robin Hranáč. Není trochu smolíček?

„Třeba bude mít štěstí v příštím zápase, třeba dá gól. Vidíte, jakou má kvalitu, dá se na něm stavět. Takový hráč v Česku dlouho nevydrží a těmito zápasy roste, budou se mu hodit v další kariéře.“

Byl jste spokojený celkově s defenzivou?

„Největší nebezpečí šlo od Kvaraccheliji, z pravé strany se tam tolik nedostávali. Proto měli Láďa Krejčí s Davidem Juráskem kvalitní věci i dopředu. Davida jsme střídali, protože měl žlutou kartu, báli jsme se červené.“

Na německého rozhodčího Sieberta jste párkrát vyjeli. Bylo těžké krotit emoce?

„Snažili jsme se o to, jsem rád, že nikdo na lavici nedostal žlutou kartu. Většina rozhodnutích byla padesát na padesát a vždycky to pískl na druhou stranu. Některé žluté jsme dostali neprávem. Ale nechci mluvit o rozhodčím, musíme se připravit na poslední zápas.“

Ještě k personálním věcem. Jak moc vám nabouralo plány onemocnění Antonína Baráka?

„Včera mu doktoři naměřili teplotu, hned dostal vitaminy. V sobotu už byl bez ní, ale i teď po zápase bylo vidět, že se necítí dobře. Samozřejmě chtěl hrát od začátku, ale lékaři řekli, že může jen na patnáct minut, že to neohrozí jeho zdravotní stav. Kdyby nebyla remíza, nedal bych ho tam, ale viděl jsem, že i v tomhle stavu nám může pomoct. Věřím, že bude ready na Turky.“

Pro zranění lýtka střídal Patrik Schick. Bude k dispozici?

„V neděli půjde na magnetickou rezonanci, ale musím přiznat, že teď nejsem optimista. Prostě to tak je.“

Místo něj jste poslal do hry Mojmíra Chytila. Nenastal čas pro Tomáše Chorého?

„Dali jsme do hry hráče, kteří nejsou statičtí, jsou náběhoví. Rozhodli jsme se takhle, po zápase jsme všichni chytřejší. Možná tam Tomáš mohl jít, možná jsme to mohli vymyslet jinak. Ale nechtěli jsme, aby Tonda Barák hrál defenzivního záložníka, běhat čtyřicítky, někdy i sedmdesátky. Myslím, že se Tomáš Chorý do hry dostane.“

Matěj Jurásek zvládl po vystřídání dva posty. Byl jste s ním spokojený?

„To je přesně on, v jeho věku má takové sebevědomí, drzost. Ale to není všechno, má i kvalitu. Je technicky i rychlostně vybavený, měl několik akcí napravo, zvládl to i nalevo, když jsme ho dali na halvbeka.“

Co jste udělali s Vladimírem Coufalem? Hrál mnohem lépe než s Portugalskem.

„Byl to rozdíl, najednou z něj byl tahoun jako ve West Hamu. Ládoval tam jeden centr za druhým, tyhle schopnosti má a využíval je. Odvedl velmi dobrý výkon.“

Dokonce kopal rohy…

„Myslím, že to bylo v době, kdy byl zraněný Lukáš Provod, ale kopal je výborně, do míst, kam se má. Budeme se tím zabývat, v té pozici bude daleko víc.“

Co čekáte od zápasu s Tureckem?

„Úplně jiný zápas, hrají se čtyřmi obránci vzadu. Teď si načteme všechny detaily jejich hry, bude to zase o jiném způsobu dobývání. Ale i oni mají individuality ve světových klubech.“

Zatím dostáváte zvláštní góly, nezažíváte trochu turnaj blbec?

„Zatím ještě není konec. Zatím máme v některých věcech trochu smůlu, ale snad se k nám obrátí štěstí v dalších zápasech.“