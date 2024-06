Hašek: Nechci, aby se psalo, že si stěžujeme na sudí. Problém byl jinde

PŘÍMO Z HAMBURKU | Když promluvil pro Českou televizi, rozhodně se nedržel. Ivan Hašek se pustil po prohře s Tureckem 1:2 a konci na EURO do rumunského sudího: „Rozhodčí se poplácával v tunelu s funkcionářem a trenérem, to jsem ještě nezažil.“ Na tiskové konferenci v útrobách hamburského kolosu už byl zdrženlivější. Výsledek na turnaji však pojmenoval jasně.

Jak EURO hodnotíte?

„Jedeme domů, je to prostě neúspěch. Jsem naštvaný a smutný, protože tým měl na to jít dál. Je mi líto kluků, odvedli dobrý výkon, až do poslední minuty hráli na hranici sebezranění.“

I kapitán Tomáš Souček si stěžoval na rozhodčího. Souhlasíte s kritikou?

„Nebudu a nechci se k němu vyjadřovat. Rozhodčí mají - stejně jako média - vždycky pravdu. Nechci, aby se psalo, že si stěžujeme na rozhodčí, hlavní problém byl jinde.“

Kde?

„Že jsme neporazili Gruzii, pak by zápas s Tureckem vypadal jinak.“

Co říkáte na vyloučení Antonína Baráka už ve 20. minutě?

„Musím říct, že jsem jeho zákroky neviděl ještě ze záznamu, v reálu to moc na žlutou kartu nevypadalo. Navíc tam bylo daleko víc zákroků, které mohli ohodnotit žlutou kartou.“

Jak Barák červenou kartu nese?

„Viděl jsem ho jen v poločase v kabině. Měl hlavu dole, v dlaních. Potrestal se sám. Nebyly to hloupé fauly, to se někdy může stát.“

Ovlivnilo oslabení duel?

„Samozřejmě, zásadně. Měli jsme připravenou nějakou strategii a tohle nám ji rozhodilo.“

Co vám ukázal turnaj?

„V našem projevu je ještě hodně rezerv. Ale vidím v týmu vítězný duch, pozitivní spirit. Proto jsem věřil, že když se přehoupneme přes dnešek, tak můžeme jít daleko. Z mužstva to cítím, o to víc mě to mrzí. Jak pracují, pozitivní atmosféra mi dává naději, pro tenhle tým je výzva dostat se a uspět na mistrovství světa.“

Nechyběly vám zkušenosti? Měli jste nejmladší kádr.

„Chtěli jsme, aby kluci získávali zkušenosti. Měli jsme mladý tým, ale jsem přesvědčený, že jsme vybrali dvacet šest nejlepších hráčů, kteří byli k dispozici. Věk nebyl rozhodující, ale vybírali jsme je i tak, aby mohli hrát i v budoucnu, nejen na tomhle turnaji.“

Překvapil vás někdo z hráčů?

„Koho pochválím, si nechám pro sebe. Některé jsem neznal tak do podrobna a viděl jsem jejich kvalitu. Vypíchl bych respekt, co měli mezi sebou, tam je základ do budoucna.“

Udělal byste nyní něco jinak?

„To vím po každém zápase přesně, to je docela lehké. Ale v průběhu jsou překvapivé situace, můžete udělat chybu.“

Scházel mužstvu hodně zraněný Michal Sadílek?

„Je strašná škoda, že tady nemohl být, do zápasů by se hodil, dostal by se do nějakých. Byla to klukovina, už to nevrátíme, ale na tyhle věci jsme měli trochu smůlu. Zranil se on, Patrik Schick, proti Turecku Jindra Staněk. Musíme pracovat na tom, aby to bylo příště lepší.“

Velmi výrazný byl Ladislav Krejčí. Roste z něj osobnost reprezentace?

„Je to rozený lídr. Takové hráče hledáte, většinou jsou na marketu nejdražší. Hrál na hraně, o poločase jsme uvažovali o střídání, ale dohrál ve velmi dobrém stylu.“