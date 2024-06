Pelého (†82) chátrající vila: Vykradli ji lupiči! Kdo nese podíl na vině?

Něco takového si rozhodně nezasloužil. Zesnulá fotbalová legenda Pelé (†82) nemá klid ani po smrti. Jeho přepychový palác byl totiž vykraden! Ještě šokující je fakt, kdo nese podíl na vině.

Co dřív bývalo sídlo zábavy a večírků je nyní jen zpustošená nemovitost, která chátrá. Řeč je o vile jednoho z nejlepších fotbalistů historie Pelého, který zemřel v prosinci roku 2022. Právě v té době sídlo, které leží v brazilské obci Guarujá jen půl kilometru od Jižního Atlantského oceánu, začalo chřadnout.

Britský deník The Sun navíc přišel s informací, že za bídný stav vily může jeden z jeho synů, který se o ni nestará a nechal ji chátrat. Ovšem nezveřejnili, o kterého z nich se přesně jedná. Kromě toho uvedli, že Pelého dům v hodnotě 32 a půl milionu korun vykradli lupiči! I proto je těžké pro ni najít nového majitele.

Pelé se do dříve nádherného sídla nastěhoval začátkem 80. let minulého století, kdy se rozhodl opustit New York a vrátit se do Brazílie, aby mohl být blíže rodině. Uvnitř se nachází desítky pokojů. V některých z nich měl Pelé například kino, spousty svých trofejí či studio, kde nahrával své písně. V nejvyšším patře měl taneční klub, kde pořádal nejednu divokou párty.

Součástí byl také tenisový kurt, menší hřiště na fotbal, sauna nebo bazén, jehož voda je ale v současné době kompletně zelená. Před ním mezitím roste tráva z mezer mezi kachličkami. V koupelnách neteče voda a kromě několika rozbitých věcí není vevnitř žádný nábytek. A co na to členové Pelého rodiny? Ti odmítají, že by byla dříve prestižní nemovitost opuštěná. Její stav ale tato slova rozhodně nepotvrzuje…