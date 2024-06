Smutná dohra českého propadáku: Kšefty padly v ulici bordelů!

Reeperbahn. Ulice, kde za sklem bordelů nabízejí své služby kněžky prodejné lásky. Pro tuzemské kluby měla být v Hamburku výstavní skříní, z níž za majlant vykšeftují hráče do ciziny. Ovšem jak by řekla farská Cecilka z Hoštic: „Prd, velebnosti!“

Zoufalí pokladníci si můžou akorát tak bouchnout prázdným pytlíkem. Z nároďáku, jenž vypadl z Eura a z hotelu v hanzovním městě s jedním usmoleným bodíkem na chvostu skupiny F a jako třetí nejhorší soubor celého turnaje (před Poláky a Skoty), se nedá střelit do movité ciziny snad ani noha.

Na největší tržnici Evropy vzbudil drobný rozruch zadák Robin Hranáč (24). Ano, byl nebojácný a důrazný, četl hru, ale také se bohužel přimotal ke třem inkasovaným gólům. Pokud za něj italské Palermo skutečně nabízí 150 milionů korun, je to pro plzeňského ředitele Šádka suma, kvůli které ani nevstává z postele!

Z české šedi se v Německu šikovností, »myslivnou« a parádním gólem vynořil středopolař Slavie Lukáš Provod (27). Krajánkoval by rád, svého času kolem něj kroužil West Ham, jenže to bylo před operací těžce zraněného kolena. Tenhle zápis v chorobopisu Provodovy možnosti dost limituje. A u dalších jeho parťáků z reprezentace to není o zdraví, ale o tom, co na šampionátu předvedli. Či spíš nepředvedli...