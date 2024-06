Ikony i experti o EURO: Všichni by nechali Haška, Polom ho vidí v jiné roli

Jan Koller - nejlepší reprezentační střelec

1) Kdo z hráčů obstál a kdo ne?

„V obranné fázi obstáli Krejčí, Holeš i Hranáč, který na debutanta nepropadl, i když se namotal ke smolným okamžikům. Z ofenzivnějších hráčů se mi nejvíc líbil Lukáš Provod, překvapil mě. Po vážném zranění se do toho těžko dostával, ve Slavii měl výkony nahoru, dolů. Na EURO přijel po psychické stránce připravený, byl sebevědomý a patřil k nejlepším. Zklamali mě ofenzivní hráči, což byl problém. Bylo vidět, že Hložek, Černý, Schick nebo David Jurásek v klubech moc nehrají.“

2) Má trenér Ivan Hašek u týmu zůstat?

„Proč by ne? To je nesmyslná otázka. Trenér se nebral na EURO, ale na delší cyklus do mistrovství světa. Přebral tým těsně před šampionátem, pořádně nemohl udělat přípravu, měl dané přátelské zápasy. Měl by zůstat a jeho práci bych zhodnotil až po kvalifikaci na MS. Do Německa vzal to nejlepší, co máme. Pozitivní je, že ukázal na mladé kluky, kteří si osahali velký turnaj, i když moc nehráli. Očekávám, že Červ, Šulc, Vitík nebo Kovář dostanou větší prostor.“

3) Je Souček moc hodný kapitán a vnímáte nástup lídra Krejčího?

„Souček v posledním zápase proti Turkům hodně bojoval, diskutoval a snažil se táhnout tým. Možná by mužstvu do budoucna prospělo, aby si zkusil hru i bez něj. Je to ale správný kapitán, není na tom potřeba nic měnit. Krejčí ovšem byl pro mě příjemným překvapením. Odehrál skvělý šampionát a je vidět, že když se nepouští do excesů, je správný lídr. Určitě je to budoucí osobnost a kapitán národního týmu. Vlohy na to má.“