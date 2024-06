Procházka po tvrdé porážce: Buď se zlepším, nebo už nebudu bojovat

Nejtvrdší prohra kariéry. Jiří Procházka v titulové odvetě se šampionem Alexem Pereirou opět narazil, když padl po brutálním kopu do hlavy hned na startu druhého kola. Brazilec tahal za delší konec i v tom prvním, a tak se nabízí jasná otázka: Co dál s českým Samurajem? Jedenatřicetiletý bijec se vyjádřil: „Buď se zlepším, vyvinu na vyšší level, nebo už nebudu bojovat. Je to jednoduché, tohle je teď moje cesta. Vidíme se v tělocvičně.“

Mise českého Samuraje končí nezdarem. Ani podruhé se Jiřímu Procházkovi nepodařilo překonat držitele titulu Alexe Pereiru. Narazil na tvrdé kontra údery a precizní obranu Brazilce. Nešťastný finiš přišel po pár sekundách druhého dějství, když šampion uzavřel turnaj UFC 303 bleskovým kopem na hlavu. Čech sice stále patří do elitní top pětky divize, avšak na další šanci bojovat o trůn si bude muset počkat minimálně rok.

„Děkuji Alexi, byl jsi lepší,“ uvedl Procházka ve vyjádření na síti X a navázal: „Hlavou mi běží jediná věc, a to, že se buď zlepším, vyvinu na vyšší level, nebo už nebudu bojovat. Je to jednoduché, tohle je teď moje cesta. Vidíme se v tělocvičně.“

Procházka je nyní na rozcestí. Mluví o změně, či posunu. To však znamená změnit styl, který ho mezi světovou špičku dostal. Z jeho slov zatím není vůbec jasné, jakým směrem se chce posouvat. Zaměří se na stále více na obranu, změnit styl, nebo se ponoří do wrestlingu a boje na zemi? Variantou je přechod o váhu níž, do střední divize, která je nabitá konkurenty s rozličnými styly, avšak opět nemá žádného dominantního wrestlera, což by mohlo Samurajovi vyhovovat.

Na rozmyšlenou bude mít Procházka dost času. Po tak tvrdém KO dostane od komise zápasovou stopku a držet se zpátky by měl i v tréninku. Jakékoli otřesy ať z běhání nebo boxování do pytle mohou být pro bojovníka po knockoutu nebezpečné.