Těhotná snowboardcrossařka Adamczyková ve Varech: Pařila na show svého manžela

Tohle si musela zdokumentovat! Olympijská šampionka Eva Adamczyková vyrazila ve Varech na koncert své kamarádky Báry Polákové, na němž učinkoval také její manžel Marek a herec Jan Cina. A pořádně si to užívala.

Krom sestry Jany měla snowboardcrossová bohyně na pódiu všechny své miláčky! Zpěvačka Bára Poláková je její velkou kamarádkou už dlouhá léta a dokonce spolu nazpívaly hit »Pojď si«. Vzájemně jedna druhou podporují na koncertech i závodech. Bára letos za českou šampionkou vyrazila na světový pohár do Montafonu a vzala s sebou i dalšího člena jejich partičky, herce Jana Cinu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Blesk.cz (@blesk.cz)

Ve Varech teď »Efka« sice nevystoupila, na pódiu to ale místo ní během soukromé párty skvěle rozjel její manžel Marek a právě Cina. Oba zářili ve StarDance, a tak to byla pro diváky skvělá podívaná, i co se kostýmů týče. Užívala si ji také Efka, která pařila v hledišti a kvůli dokumentaci celého vystoupení dokonce vylezla na lavičku.

Známky těhotenství, které s Markem oznámili před pár dny, na ní zatim vidět nebyly i proto, že na koncert oblékla kalhoty a volnou košili. Její rozzářený obličej ale nenechává na pochybách, že »nejrychlejší holka vesmíru« prožívá jedno z nejkrásnějších období života.