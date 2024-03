Adamczyková: Fandili i Poláková s Cinou. Chce tančit a chystá dovolenou

Takovouhle sezonu už snowboardkrosařka Eva Adamczyková nezažije. Předtím než v lednu vtrhla do Světového poháru, strávila celý podzim jako hvězda StarDance. Po návratu na svahy hned nasbírala vítězství, celkem se z deseti závodů čtyřikrát dostala na stupně. Teď se chystá na velkou dovolenou do Spojených států.

Platinové blond vlasy, které si na hlavě nechala nabarvit na oslavu stupňů vítězů týmového parťáka Radka Housera, teď úplně nekorespondují s její fotkou v pase. „Kluci zpátky prošli, i když to bylo z Kanady do Čech. Snad mě pustí,“ usmívá se Eva Adamczyková před velkým prázdninovým výletem.

Kam se chystáte?

„Zatím nemáme extra plány. Bude to road trip asi po třech státech. Jedeme do Seattlu, kam se potřebujeme vrátit. Chceme projet hlavně národní parky, nepotřebuju města, ta americká mě tolik nezajímají, maximálně galerie. Ale to bych asi letěla do New Yorku. Máme tam hodně kamarádů. I Šárce Pančochové, která v Americe žije, jsem psala na nějaké tipy, tak také poslala.“

Jak dlouho jste neměla takovou dovolenou?

„Minulý rok jsem v dubnu byla na koních, to byla taková pracovní dovolená. Celý měsíc tak mívám. A pak jsme ještě čtrnáct dnů měli na přelomu května června, jak to bylo posunuté. Ale tak jedenáct měsíců.“

Využijete na jaře své zkušenosti ze StarDance a zatancujete si?

„Máme to v plánu. Věděli jsme, že plesy, jako měl Vávra nebo můj Marek, nepřichází v úvahu, protože jsem přes zimu pryč. Tak máme v květnu v plánu akci a na konci června v Ostravě tři dny za sebou a něco v Roudnici na začátku června. Tak pět akcí. Kuba (Adamczykové partner ze StarDance Mazůch) doteď jezdil s Adriankou Maškovou, protože Pepa Maršálek neměl taky čas, tak se spojili.“

Zůstane vám už tanec v životě?

„Ráda bych, ale jak to není povinnost, nejdřív si potřebuju udělat svoje tréninky. A když tam mám nějakou volnou chvíli, můžu chodit na svoje taneční lekce. Líbilo by se mi to, bavilo mě contemporary, jak je to volnější, učení jiných pohybů a práce s tělem, co mě baví. Kuba jednou za čas jezdí do Prahy na lekce, tak bych mohla k němu zajít. Ale potřebuju udělat balík svých tréninků, pak chci mít tréninky na koních a pak ty tancovačky. Čas není bohužel nafukovací, ale ráda bych. Nebude objem jako na StarDance, ale kdyby se povedlo jednou týdně, nebo jednou za čtrnáct dnů, budu ráda.“

Neplánujete zase účast v nějakém klipu vaší kamarádky Báry Polákové?

(úsměv) „Nevím, má pořád nějaké klipy, jí to baví. Naposledy měla s Markem a Honzou Cinou. Nedivila bych se, kdyby něco chystala. Byli se za mnou poprvé podívat v Montafonu.“

Jak jste spokojená se sezonou? Kvůli StarDance jste přišla o dva závody, ale při návratu jste hned vyhrála ve Svatém Mořici. Nakonec jste byla čtyřikrát na stupních a ve Světovém poháru jste skončila pátá.

„Já jsem si z toho dělala srandu, že to byla falešná forma, vyhrála jsem jenom na začátku. Trénovat jsem začala deset dní před prvním svěťákem. Najezdila jsem toho minimum. I minulou sezonu po zranění jsem toho najezdila mnohem víc. Ale cítila jsem se dobře, v St. Moritz byla široká trať, člověk se ve čtyřkách cítil komfortně. Až na Montafon a Kanadu jsem vždycky ve dvojitém závodě měla vždycky minimálně jeden den bednu. Pak jsem byla třikrát pátá a sedmá. Vždycky to bylo o kousek. Za poslední tři čtyři roky se to hodně změnilo.“

V čem?

„U holek už si teď nevyberete ani ve čtvrtfinále. Všechny holky jsou dobré, semifinále působí jako velké finále před čtyřmi roky. O to je to zábavnější. Já jsem byla trošku zklamaná v posledním závodě v Kanadě. Chtěla jsem ho vyhrát, to se nepovedlo. Tam jsem si věřila, udělala jsem chyby v semifinálové jízdě, ale jízda v malém finále byla zase super. Stejně to chvílemi vypadalo, že bych mohla být ve Světovém poháru celkově do třetího místa. I když jsem vynechala dva závody, být takhle blízko je super.“

V příští sezoně se konečně dočkáte domácího Světového poháru na Dolní Moravě. Jak se těšíte?

„Je to velký tlak, záleží, jak to zvládnete. Allesandro Hämerle nebyl v sezoně dominantní a doma v Montafonu vyhrál dva závody. Eliot Grondin, který pochází z Quebeku, dominoval, ale vyhrál v Kanadě taky oba závody. Můžete si tam najít nějakou výhodu, my to na Dolní Moravě dobře známe. Můžeme tam víc testovat snowboardy a hodně jsme tam trénovali na veřejné trati. Vždycky se mě jezdci ze svěťáku ptají. Fanoušci by přišli a mohl by být velký kotel. Na našich závodech na to nejsme tolik zvyklí, musí tam být velká osobnost. V Montafonu bylo hodně lidí, teď v Mt. St. Anne na Eliota taky. Mohlo by to být super!“