Vyhrát zlatou olympijskou medaili? Tenhle úspěch ze Soči 2014 se v životě Evy Adamczykové (31) řadí hodně vysoko, teď ho ale trumfla ještě lepší zpráva. »Samice« se stane maminkou!

Šťastnou novinku zveřejnila skrze sociální sítě českého olympijského týmu, který k tomu napsal: „Bohyně bude mít miminko!“ Sama Eva pak všechno vysvětlila fanouškům. „Chtěla jsem se s vámi podělit o novinky, a to, že na nějakou dobu přerušuji kariéru. Důvod je jednoduchý, my totiž čekáme rodinu!“ usmála se snowboardcrossová šampionka a finalistka poslední sezony StarDance.

S hercem Markem Adamczykem (36), který také tančil a zazářil hlavně v televizních seriálech jako Specialisté, Kukačky či Dabing Street, spolu randí od roku 2018, poslední tři roky jsou pak manželé a již brzo budou i rodiči.

Eva kvůli miminku pochopitelně přerušuje úspěšnou kariéru: „Příští sezonu mě na závodech neuvidíte, ale do budoucna to nechávám otevřené. Těším se na všechno, co mě čeká a co přijde!“

Video se připravuje ... Eva Adamczyková oznámila, že čeká miminko a přerušuje kariéru.