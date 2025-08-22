Zbrojovka těsně porazila Chrudim, Budějovice slaví výhru nad Spartou B. Uspěla i Příbram
Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno v 7. kole druhé ligy porazili Chrudim v jejím pardubickém azylu 1:0 a upevnili si první příčku v neúplné tabulce. Pomohly si také exligové týmy, Příbram zdolala Ostravu B 2:0 a České Budějovice vyhrály 2:1 nad Spartou B. Prostějov podlehl Jihlavě 0:3.
Zbrojovka po raketovém startu do sezony dvakrát zaváhala, po remíze v derby s Artisem minule doma podlehla Prostějovu. Dnes ale dokázala zareagovat. Na začátku druhého poločasu rozhodl Kanakimana. Chrudim nedokázala odpovědět, na výhru čeká již čtyři zápasy a je třetí od konce. Brněnští vedou o čtyři body před Ústím nad Labem, Opavou a Táborskem, které mají zápas k dobru.
Na šestou příčku se hladkou výhrou v Prostějově vyhoupla Jihlava. Dvakrát se trefil Křehlík, jednou Matoušek. Vysočina bodovala popáté po sobě. Hanáci z posledních čtyř zápasů prohráli již potřetí.
České Budějovice v minulém kole zvítězily v Praze nad Žižkovem a v soutěžním duelu vyhrály v základní době poprvé od konce loňského května. Jihočeši na vítězství hned navázali a strůjcem výhry nad rezervou Sparty byl stejně jako před týdnem nigerijský útočník Igbokwe. Tentokrát skóroval dokonce dvakrát, za hosty už jen snížil Schánělec. Dynamo je jedenácté hned za Pražany.
Příbram dává zapomenout na špatný start v podobě čtyř porážek za sebou. Nováček zvítězil potřetí v řadě, v úvodu duelu proti béčku Ostravy se trefil odchovanec Baníku Šmiga a v závěrečném nastavení zpečetil zisk tří bodů Vott. Středočeši jsou devátí, Baník zůstal pátý.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|2
Ústí
|6
|4
|0
|2
|13:8
|12
|3
Opava
|6
|3
|3
|0
|9:4
|12
|4
Táborsko
|6
|4
|0
|2
|11:7
|12
|5
Baník B
|6
|3
|2
|1
|13:8
|11
|6
Jihlava
|7
|3
|2
|2
|10:6
|11
|7
Žižkov
|6
|3
|1
|2
|9:7
|10
|8
Slavia B
|6
|3
|0
|3
|12:8
|9
|9
Příbram
|7
|3
|0
|4
|9:14
|9
|10
Sparta B
|7
|3
|0
|4
|5:10
|9
|11
Č. Budějovice
|7
|2
|2
|3
|6:14
|8
|12
Prostějov
|7
|2
|1
|4
|7:10
|7
|13
Artis
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|14
Chrudim
|6
|1
|2
|3
|9:12
|5
|15
Vlašim
|6
|1
|1
|4
|8:10
|4
|16
Kroměříž
|5
|0
|0
|5
|4:13
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup