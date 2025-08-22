Zbrojovka těsně porazila Chrudim, Budějovice slaví výhru nad Spartou B. Uspěla i Příbram

Předplatné

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno v 7. kole druhé ligy porazili Chrudim v jejím pardubickém azylu 1:0 a upevnili si první příčku v neúplné tabulce. Pomohly si také exligové týmy, Příbram zdolala Ostravu B 2:0 a České Budějovice vyhrály 2:1 nad Spartou B. Prostějov podlehl Jihlavě 0:3.

Zbrojovka po raketovém startu do sezony dvakrát zaváhala, po remíze v derby s Artisem minule doma podlehla Prostějovu. Dnes ale dokázala zareagovat. Na začátku druhého poločasu rozhodl Kanakimana. Chrudim nedokázala odpovědět, na výhru čeká již čtyři zápasy a je třetí od konce. Brněnští vedou o čtyři body před Ústím nad Labem, Opavou a Táborskem, které mají zápas k dobru.

Na šestou příčku se hladkou výhrou v Prostějově vyhoupla Jihlava. Dvakrát se trefil Křehlík, jednou Matoušek. Vysočina bodovala popáté po sobě. Hanáci z posledních čtyř zápasů prohráli již potřetí.

České Budějovice v minulém kole zvítězily v Praze nad Žižkovem a v soutěžním duelu vyhrály v základní době poprvé od konce loňského května. Jihočeši na vítězství hned navázali a strůjcem výhry nad rezervou Sparty byl stejně jako před týdnem nigerijský útočník Igbokwe. Tentokrát skóroval dokonce dvakrát, za hosty už jen snížil Schánělec. Dynamo je jedenácté hned za Pražany.

Příbram dává zapomenout na špatný start v podobě čtyř porážek za sebou. Nováček zvítězil potřetí v řadě, v úvodu duelu proti béčku Ostravy se trefil odchovanec Baníku Šmiga a v závěrečném nastavení zpečetil zisk tří bodů Vott. Středočeši jsou devátí, Baník zůstal pátý.

#TýmZVRPSkóreB
1Brno751118:716
2Ústí640213:812
3Opava63309:412
4Táborsko640211:712
5Baník B632113:811
6Jihlava732210:611
7Žižkov63129:710
8Slavia B630312:89
9Příbram73049:149
10Sparta B73045:109
11Č. Budějovice72236:148
12Prostějov72147:107
13Artis52126:117
14Chrudim61239:125
15Vlašim61148:104
16Kroměříž50054:130
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

