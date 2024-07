Siniaková s Macháčem překvapili! Postupuje Krejčíková i další Češi

Muchová s Noskovou otočily duel proti Ruskám v neutrálních barvách Jekatěrině Alexandrovové a Jeleně Vesninové a zvítězily 2:6, 7:6 a 10:6. Macháč s Pavláskem předvedli podobný obrat proti páté nasazené dvojici Joe Salisbury, Neal Skupski a favorizované Brity přehráli 4:6, 6:3 a 10:8.

Osmadvacetiletá Krejčíková předvedla jistější výkon než v 1. kole se Španělkou Sarou Sorribesovou. Zatímco v neděli bojovala na kurtu téměř tři hodiny, dnes se zdržela na dvorci Simonne Mathieuové hodinu a 24 minut. V osmifinále narazí buď na turnajovou pětku Američanku Jessicu Pegulaovou, nebo Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Krejčíková 36. hráčku světa Wang Sin-jü předčila v počtu vítězných míčů 21:13. Díky dvěma brejkům utekla v prvním setu do vedení 5:1 a výhodu dotáhla. Na začátku druhé sady sice česká tenistka přišla o servis, ihned ale odpověděla a od stavu 2:2 získala zbývající čtyři hry.

„Jsem ráda, že to bylo dneska kratší, ale určitě to nebylo jednodušší. Ten zápas byl také náročný, bylo tam hodně klíčových bodů, kde se to lámalo a které jsem uhrála. Jsem ráda, že se to zlomilo ke mně a že jsem si vybudovala vždycky v setech náskok,“ řekla Krejčíková novinářům.

Muchová s Noskovou, které utvořily dvojici po odhlášení zraněné Markéty Vondroušové, ztratily první set proti Alexandrovové a Vesninové po nevydařené koncovce. Ve druhé sadě už servis udržely a ve vyrovnané zkrácené hře uspěly 7:5. V rozhodujícím super tie-breaku triumfovaly 10:6. V osmifinále narazí na nasazené jedničky Pegulaovou a Coco Gauffovou z USA.

Macháč s Kateřinou Siniakovou překvapivě postoupili v soutěži v mixu, když přehráli turnajové jedničky Alexandra Zvereva a Lauru Siegemundovou z Německa 6:4, 7:5.