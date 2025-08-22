Předplatné

ONLINE: West Ham - Chelsea. Londýnské derby v Premier League, Souček i Diouf v sestavě

El Hadji Malick Diouf byl při výhře West Hamu nad Bournemouthem klíčovým hráčem zápasu
El Hadji Malick Diouf byl při výhře West Hamu nad Bournemouthem klíčovým hráčem zápasuZdroj: Profimedia.cz / ČTK / AP / Peter Joneleit/Icon Sportswire
iSport.cz
Anglie - Premier League
Začít diskusi (0)

Fotbalisté West Hamu by si po úvodním utkání Premier League na Sunderlandu (0:3) rádi spravili chuť a poprvé zabodovali. V cestě jim ale stojí městský rival. Chelsea je v zápase favoritem, dokáže ji zaskočit družina Grahama Pottera? Za domácí od začátku nastupují El Hadji Malick Diouf i Tomáš Souček. Utkání sledujte od 21.00 ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Manchester City11004:03
2Sunderland11003:03
2Tottenham11003:03
4Liverpool11004:23
5Nottingham Forest11003:13
6Leeds11001:03
6Arsenal11001:03
8Fulham10101:11
8Brighton10101:11
10Crystal Palace10100:01
10Chelsea10100:01
10Aston Villa10100:01
10Newcastle10100:01
14Everton10010:10
14Manchester Utd.10010:10
16Bournemouth10012:40
17Brentford10011:30
18West Ham10010:30
18Burnley10010:30
20Wolves10010:40
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů