Málem končili s fotbalem, trčeli v MSFL. Teď odchovanci Sigmy nepouštějí posily do základu
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | V Evropské lize se setkal tým patřící do Ligy mistrů s týmem patřícím do Konferenční ligy. A proto si Sigma dovezla výsledek 0:3. Ale taky nesmírné zkušenosti pro kluky, kteří v Olomouci vyrostli a možná po letech trnité cesty už ani nedoufali v takový příběh. „Byl to zážitek,“ cení si dřív možná již trochu odepsaný Štěpán Langer, dnes pilíř středové řady. A takových je na Hané víc, třeba přes Jiřího Slámu zase nemá šanci dostat se do sestavy rumunský host ze Slavie Andres Dumitrescu.
Hanáci v létě nakoupili či přivedli deset posil, a ne zrovna levných. Realita je však taková, že Olomouc zatím DNA neztrácí. Samozřejmě to může za pár týdnů, až bude trenér Tomáš Janotka během náročného evropského programu rotovat sestavou, být jinak. Třeba najde jiné složení, nové opory, probudí dosud spící tváře. Teď tomu ale nic nenasvědčuje. Až na Davida Tkáče a Daniela Vašulína, kteří dorazili za Filipa Zorvana a Jana Klimenta, je vše při starém.
Ti, co si vykopali výlet do Malmö, jej ve Švédsku také načali v základní sestavě. Včetně šesti odchovanců. „Cítil jsem se skvěle,“ vypráví navzdory porážce středopolař Štěpán Langer. Nastoupil pod hrotem a viditelně si ofenzivnější úkoly užíval. „Hrál jsem tam naposledy někdy před dvěma roky, pak na šestce nebo osmičce. Cítil jsem se tam jako takový volný pták,“ dodává.
Aby to nevyznělo špatně, že byl Langer spokojen i po drtivé prohře – ne, jen si holt cení své aktuální situace. Ona totiž na Andrově stadionu nebyla vždy jednoduchá. „Sígr z Přerova se vším všudy. Na hřišti i mimo něj,“ vzpomínají s úsměvem ti, co jej odmala znají.
Langer patří do ročníku 2000, ale na rozdíl od Davida Zimy nebo Tomáše Zlatohlávka se mu dlouho nepředpovídala extra budoucnost. Míjely ho pozvánky do mládežnických reprezentací, což je v Sigmě spíš raritou, a rovněž na výraznější prvoligovou šanci musel čekat dlouho. Střílel góly za rezervu v MSFL, pak i o patro výš, mihnul se na hostování v Prostějově. Ale prorazit trvale do užšího kádru áčka se mu pod koučem Václavem Jílkem nedařilo.
Podle informací iSportu o něj ještě relativně nedávno eminentně stála například slovenská Skalica, leč po povýšení trenéra Tomáše Janotky již nebylo co řešit. Spolu navázali na úspěšnou spolupráci z B-týmu a pokračují v ní. Dokonce tak, že třeba Dominik Janošek má zatím prostě smůlu. To samé makedonský reprezentant Tihomir Kostadinov.
Langer nechce své místo pustit, ve vytrvalostních testech patřívá k nejlepším, v poslední době i znatelně zesílil, vyrýsoval tělo. Běžecky i agresivitou splňuje požadavky realizačního týmu, přičemž coby klasický olomoucký produkt si rozumí i s míčem. „Krásné akce, několik skvělých přihrávek do kolma,“ přikyvuje Janotka, jemuž imponuje i univerzálnost, protože díky herní inteligenci jej využívá na všech třech pozicích ve středu pole. Stal se z něj komplexní záložník.
A z Jiřího Slámy zase nepostradatelný levý obránce číslo jedna. Rumunský host Andres Dumitrescu nemá šanci, v Sigmě ještě neodehrál ani minutu. Rodák z Jeseníků, konkrétně z Mikulovic, které loni zasáhly povodně, navazuje na Ondřeje Zmrzlého a Michala Vepřeka, jímž patřilo stejné místo v minulých letech. „Stal se lídrem,“ říká kouč.
U Slámy se čekalo, že prorazí dřív, podobně právě jako Zmrzlý nebo Mojmír Chytil ze stejného ročníku 1999. O jeho dynamitu v noze se vždycky vědělo, vzpomeňte na parádní gól Slavii v říjnu 2022. „Slámičovu levačku známe,“ povzdechl si i Jindřich Trpišovský po prohře 0:2.
Nicméně taky se vědělo o jeho slabinách. Teď vyzrál, zklidnil se po všech směrech. „Dřív byl divočák,“ dodávají jeho bývalí trenéři a přidávají zajímavost: „Po dvou a půl letech na hostování v Pardubicích se rozhodoval, jestli vůbec pokračovat s fotbalem. Na východě Čech si čuchnul v lize, ale doma na Moravě ho pak čekal sešup do tehdy třetiligového béčka. Přemýšlel, jestli profesionální kariéru neuzavřít a nezkusit to v armádě.“
Stejně jako u Langera přišel zlom až s Janotkou. Dokonce takový, že proti Liberci navlékl kapitánskou pásku a koncentrovaným výkonem pomohl dotáhnout mužstvo k vítězství. „A teď se pokusíme o zázrak doma,“ podotýká Sláma. „Nic nebalíme, ale když nás Malmö vyřadí, v podstatě se nic nestane. Vypadneme a budeme hrát Konferenční ligu se slabšími soupeři,“ ví.
Velmi pravděpodobně i s ním a Langerem v základní sestavě. Sigma boys, kam patří i Jan Koutný, Filip Slavíček, Matěj Hadaš, Jiří Spáčil nebo Matěj Mikulenka, se jen tak nevzdají.