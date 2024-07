Beachařka o emocích: Omlouvám se, ale… Bylo to, no ty krávo!

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Když měla upřímně popsat svoje rozpoložení, zvolila autentická slova. „Nezlobte se za ten výraz. Ale řekla jsem si: No ty krávo, jak se trefím do balónu?!“ pousmála se Marie-Sára Štochlová. 25letá bechvolejbalistka, která je na první olympiádě. A hned si zahrála večerní zápas pod rozsvícenou Eiffelovkou. Před bouřící atmosférou, připomínající rockový koncert. „Byl to jedinečný zážitek,“ doplnila ji zkušenější parťačka Barbora Hermannová. V partii před bouřícím publikem odehrály s mistryněmi světa vyrovnanou partii.

Už odpolední zápas, který si na nejslavnějším plážovém kurtu na světě zahráli Schweiner s Perušičem, byl prvotřídní zážitek.

Ale pořád to byl jen odvar oproti tomu, co přišlo v deset večer.

Když se zhaslo a svítila pouze dominanta Paříže, všech třináct tisíc lidí vytáhlo telefony a pořizovali si skvost do svých rodinných archivů. K tomu hrála slavná melodie z Rockyho.

Zážitkové agentury musely zuřit závistí.

Nástup jako z filmu zažily i české hráčky, které čekal souboj s americkými světovými šampionkami. „Měly jsme fakt štěstí, že jsme mohly hrát v těch deset večer,“ svěřila se Hermannová, která si na Hrách zahrála už v roce 2016 v Riu. Ve 33 letech už patří k matadorkám, jen tak ji něco nerozhodí.

Ale tohle bylo mimo veškeré kategorie, které v plážovém volejbalu dosud zažila. Nastoupit proti nejlepšímu páru světa? Takhle statečně mu vzdorovat? A navíc na nejlepším sportovišti v Paříži?

„Z pohledu místa to bylo nejvíc,“ uznala Hermannová. V hlavě už se dopředu přichystala na to, co je čeká, takže nakonec jí to až tolik nepřekvapilo…

Její mladší parťačka z toho byla o něco víc vykulená. „Na rozcvičce se mi před očima honily hvězdičky. Pak jsem se snažila nedýchat, protože jinak by se mi mohla rozjet tepovka tak, že bych vůbec nemohla nastoupit,“ smála se sympatická beachařka, která před novináři působila bezprostředně.

Přidala i radu, kterou si dávala. Nejdřív se omluvila za silný výraz, ale pak nechala nahlédnout do svých pocitů.

„Říkala jsem si: No ty krávo, jak já se trefím do balónu?! A ještě než jsme začaly hrát, povídám si: OK, hrajeme u nás na Pankráci a je to tréninkový zápas proti klukům. Tohle jsem si opakovala půlku prvního setu,“ popisovala Štochlová.

Nakonec ale nervozitu setřásla. A společně s Hermannovou se vybičovaly k výtečnému výkonu. Vybíraly míče, které by za jiných okolností neměly. Braly si energii od fanoušků. Hlavně od těch českých. Sice byli v menšině, ale i tak byly slyšet.

„Byli chytří. Vždycky si vybrali místo, když bylo ticho. A něco na nás zakřičeli,“ usmála se Hermannová. „Člověk je opravdu na 150 procent zakouslej do zápasu, že nechce nic vypustit.“

To už stály v přítmí v mixzóně, nad sebou slunečníky. Ty už nebyly potřeba. Bylo už před půlnocí. Kurt už se vylidnil.

Předtím byl narvaný. Bylo vidět, že nejenom fanoušci, ale i členové olympijských výprav napříč státy vycítili, že se blíží nevídaná show. Zážitková, ale i sportovní.

Nebyli zklamaní. Paříž v tomhle ohledu svoji myšlenku trefila báječně. Z beachvolejbalu se stává hlavní lákadlo her.

A Češi hrají výraznou roli. Mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner uspěli, jejich české kolegyně naopak s úřadujícími šampionkami prohrály. Ale se ctí.

Show pod Eiffelovkou bude i dál bavit.