Češky jsou paf z beachvolejbalové scenérie: Noci pod Eiffelovkou

Z toho pohledu se tají dech! Do noční oblohy bliká Eiffelova věž, přímo pod ní burcuje 13 tisíc fanoušků a na písku to v úžasu sledují české plážové volejbalistky Barbora Hermannová (33) s Marií-Sárou Štochlovou (25).

„Řekla jsem si: »No ty krávo, jak se trefím do balonu…?« Honily se mi z toho hvězdičky před očima!“ přiznala po olympijském debutu Štochlová. Paf z neskutečně krásné scenérie však byla i její zkušenější parťačka Hermannová, jež sice hrála pod pěti kruhy třeba i na slavné brazilské pláži Copacabana... „Ale vidět rozsvícení té Eiffelovky? To je jedinečný zážitek! Z pohledu místa to bylo nejvíc. A měly jsme fakt štěstí, že jsme hrály ten zápas od desíti večer,“ rozplývala se při pohledu na ikonickou věž, která zářila nad noční Paříží.

Běhaly jako myšky

Úřadujícím mistryním světa, Američankám Hughesové a Chengové, sice podlehly 16:21 a 11:21, ovšem až po neskutečné bitvě, kdy obě Češky dokázaly vybírat i zdánlivě ztracené balony. „To i díky té atmosféře. Takhle čapat v poli a běhat tam jak myšky jsem nás dlouho neviděla,“ kývala Bára. V zaplněné aréně, která stojí na provizorním lešení a při skákání fanoušků se povážlivě prohýbá, byli navzdory americké přesile slyšet i čeští příznivci. „Šli na to chytře, vždycky si vybrali moment, kdy bylo trošku ticho, a pak zařvali. To bylo skvělé,“ usmála se Hermannová.

Mistři světa zaváhání nepřipustili. Video se připravuje ...

Kluci to chtěj taky

V pátek čeká stejná večerní kulisa i jejich mužské kolegy Ondřeje Perušiče (29) s Davidem Schweinerem (30). Ti tedy už pod Eiffelovkou vyhráli a z krásy místa byli uneseni i za bílého dne. „Z lavičky se můžeme kochat. Třeba jak tam nahoru vyjíždí výtah. No nechápu, proč nám věž postavili takhle blízko!“ vtipkovali. Jak ale poznaly Hermannová se Štochlovou, v noci to tam má ještě větší grády!