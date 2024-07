Příběh jako z Hollywoodu. Náhradnice do Paříže, na úvod proti favoritkám

Týden smutku a zklamání byl rázem pryč, když se duo českých plážových volejbalistek dozvědělo o dodatečném postupu na Hry. Barbora Hermannová a Marie-Sára Štochlová míří do Paříže namísto Nizozemek, kterým podlehly ve finále Nations Cupu. Hned v úvodním utkání skupiny nastoupí proti mistryním světa z USA. „Aby náhradnice porazili favoritky – to je hollywoodský příběh,“ usmívá se Hermannová.

Příval nové energie a motivace do tréninku. Právě to pocítila Barbora Hermannová v momentě, když zjistila, že se spolu s parťačkou Marií-Sárou Štochlovou dostaly na pařížské Hry. Nadšení tak vystřídalo zklamání z kvalifikačního Nations Cup, kde ve finále o postup neuspěly s Nizozemkami.

„Když jsem se o postupu dozvěděla, byl to trochu zvláštní pocit. V životě jsem neslyšela, že by nějaká země nechtěla poslat svůj tým na olympiádu. Přišlo mi to nefér právě vůči Nizozemkám, které si Paříž po našem vzájemném finále zasloužily,“ vypráví Hermannová. „Prostě jedeme na Hry! Nechceme se jen zúčastnit, ale předvést hezký výkon,“ usmívá se zkušenější ze dvojice, pro niž bude letošní olympiáda už třetí.

A hned debut na turnaji bude extrémně náročný. Pod Eiffelovkou se postaví mistryním světa. „Aby náhradnice porazili favoritky – to je hollywoodský příběh, který bych brala. Ještě jsme proti nim s Maruškou nestály. Každý je ale porazitelný,“ soudí Hermannová.

O senzaci se Češky pokusí i proti domácím Francouzkám. A metu si dvojice vytyčila jasnou. „Když předvedeme podobné výkony jako v Jurmale na Nations Cupu nebo v Ostravě, budeme cílit na postup. Pak uvidíme,“ usmívá se Štochlová.