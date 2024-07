Seděl za znásilnění, v Paříži na něj pískali. Bydlí v ústraní, parťák ho brání

Plážový volejbalista Steven van de Velde se dostal před deseti lety do pořádného maléru. V devatenácti totiž odjel do Velké Británie, kde znásilnil teprve dvanáctiletou dívku, za což jej soud poslal na čtyři roky do vězení. Rodák z Haagu si ale odseděl jen dvanáct měsíců, následně se vrátil ke sportovní kariéře a nyní reprezentuje Nizozemsko na pařížských Hrách.