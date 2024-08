Kiks olympiády! Proč to nezahodil, proboha? Francouzi přišli o postup

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Na světě je dost možná nejbizarnější moment Her. Takový, který se bude ještě dlouho přehrávat a pocuchá nervy jinak nadšených francouzských fanoušků. Dika Mem, 26letý házenkář, předvedl ve čtvrtfinále nevídaný zkrat. Stačilo, kdyby v čase 59:54 vyhodil míč ke stropu, do hlediště, prostě kamkoliv. Jenže nepochopitelně zazmatkoval, přišel o něj a Němci vyrovnali! Nakonec ovládli i prodloužení, domácí házenkářská velmoc končí… Hvězda Barcelony se může těšit na pořádnou sodu.

Je to vůbec možné, nebo ne?

Je. I takové věci se dějí v profesionálním sportu.

O co šlo?

Francouzi, zvyklí z posledních dvou dekád na vodopád zlatých medailí, ošklivě narazili na turnaji, který si vysnili jako nejepochálnější. Do olympiády naskočili debaklem s Dány (29:37), selháním s Nory (22:27), remízou s Egyptem a horko těžko zachraňovali postup do čtvrtfinále.

Ale teprve v něm přišla ta nejstrašlivější rána.

I když začátek ještě nesignalizoval, že by měla nastat pohroma. Proti Německu, lídrovi skupiny A, si domácí vypracovali v prvním poločase až pětigólový náskok, vedli téměř celý zápas, třináct sekund před koncem ještě o dvě trefy.

V hledišti byla opět báječná atmosféra. Lidé, mávající vlajkami, už se těšili, až si sborově zazpívají Marseillaisu, která na každém sportovišti bývá hitem a nejpůsobivější chvílí. Po utkáních se nehraje, ale tuhle příležitost by si nenechali ujít a vyřvávali by si ji sami. Jsou to momenty, kdy i neutrálním pozorovatelům běží mráz po zádech.

Teď Francouzům běžel taky. Ale zlostí!

Zpátky ke dramatické koncovce. Třináct sekund před koncem Němci snížili ze sedmičky, takže už to bylo jenom o gól. A šest vteřin před sirénou následoval oddechový čas domácího týmu. Po něm Francouzi rozehrávali ze středu hřiště.

Co přesně si při poradě řekli, není zatím známo, ale určitě ne to, co předvedl Dika Mem, 26letá hvězda Barcelony.

Stačilo, aby míč vyhodil ke stropu, do hlediště.

Prostě kamkoliv. Čas by vypršel, a bylo by…

Jenže v obklíčení napadajících soupeřů se rozhodl pro přihrávku dopředu k nabíhajícím spoluhráčům. Blokující Němec ve výskoku balon zachytil, přihrál a Renars Uscins s klaksonem vyrovnal.

Ten šok!

Nikdo nechápal, co se stalo. Hlavní sudí si ještě u videa zkontrolovali, že branka padla v časovém limitu a následovalo prodloužení.

V něm se otřesení Francouzi nedokázali oklepat a čtvrtfinále prohráli 34:35.

Zdrcený Dika Mem pak dlouho ležel na palubovce. V tu chvíli by se radši neviděl… Byl to moment, který jen tak nerozdýchá.

Paříž zatím ukazovala domácím přívětivou tvář. Francie rekordně sbírá medaile, užívá si pochval z celého světa, jak je olympiáda divácky atraktivní, vášnivá a plná energie.

Ale teď má i jeden rekord.

Nejbizarnější moment.