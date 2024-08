Klaplo to! V Paříži si vychutnal zlatého Dostála, teď obr podepsal v NHL

Do hromadné potyčky mezi střídačkami se zapletli útočník Adam Klapka (pod střídačkou) a obránce Filip Hronek (vpravo) • ČTK / AP / DARRYL DYCK

Příběh 203 centimetrů vysoké věže v Albertě za oceánem zazvonil. Pražský rodák si v minulé sezoně NHL udělal jméno. A nejde ani o to, že v pátém vystoupení po vytažení z farmy prvně skóroval mezi hokejovou šlechtou, když v dubnu zatížil konto San Jose.

Tahle story je o plnění tajných snů, kdy nyní 23letý útočník musel bojovat s odsudky a posměšky. Odrážet je od své hlavy. Všem ukázal.

Ještě v sezoně 2021/22 hrával za prvoligové Benátky nad Jizerou. Řekli byste, že za dva roky podepíše kontrakt v NHL? Ne, tehdy se řešilo, zda má vůbec šanci na extraligový Liberec. Zda ji od Tygrů dostane.

Klapkův osud nasměrovali do správných kolejí dva lidé: někdejší dovednostní trenér a skaut v libereckých službách Jan Ludvig a jeho pravá ruka Radek Duda. Ti Klapkovi během dlouhých a úmorných tréninkových dávek v trikotu Benátek vštěpovali, že jej dostanou za oceán. Viděli to v něm.

Dílo se podařilo. Bidlo do sebe naládovalo nutnou hokejovou zručnost, v kombinaci s pílí a touhou něco velkého dokázat se nacpal do libereckého áčka. Už tam předvedl, že jeho využití je mnohem širší než hrát skříň před brankou soupeře. Kari Jalonen jej po ročníku 2021/22 dokonce vyzval do přípravy před mistrovstvím světa, kde zajímavě zapůsobil. Přišlo další razítko na rozepsaný scénář ohledně hráčova působení v zámoří.

Adam Klapka, opomenutý draftem NHL, předloni podepsal s Calgary. S tím, že se na farmě u místních Wranglers uvidí, zda celý projekt má smysl. Má! V AHL se čahoun hbitě zabydlel, týmu velice prospíval, v 60 utkáních vykázal 17 gólů a 29 bodů, na nováčka velmi dobrý počin.

V poslední sezoně už patřil k tahounům mužstva, stal se z něj nejproduktivnější muž záložní soupisky, 23 gólů a 53 bodů z kompletní sezony rezonovalo a nemohlo nechat chladné vedení Flames, byť s povolávákem nahoru rozhodně nepospíchalo.

Klapka se premiéry v NHL dočkal v lednu a pak až v zase v dubnu, celkem dostal prostor v pěti partiích, aniž by tedy přelezl desetiminutovou porci. „Měl jsem štěstí, že jsem mohl vstřelit svůj první gól v NHL. Moje sebevědomí šlo o poznání nahoru, dokázal jsem si, že na téhle úrovni mohu fungovat,“ ověřil si.

První nakouknutí na elitní jeviště mu zároveň ukázalo, na čem o prázdninách pracovat. To aby v předsezonním kempu Flames zaperlil a zůstal v áčku. Přes léto na sobě dře, neponechává nic náhodě. „Mimo led jsem tvrdě pracoval na získání rychlosti, na získání stability, posiloval jsem nohy a střed těla,“ citují jej klubové stránky. „Na ledě jsem vylepšoval své dovednosti, hlavně bruslení. Každým dnem se člověk může zlepšovat,“ zmínil se ještě.

Až ideálně propojí své fyzické parametry a herním kumštem, může se zrodit skvělý hokejista s dlouhou kariérou v NHL. Svalnatý, soupeřům protivný power-forvard, schopný ládovat góly a nahrávat na ně? Kdo by takového plejera odmítal a nechtěl? „Pokud jsi velký, nemůžeš být milý,“ přidal Klapka větu, kterou do něj dlouho hustil jeho mentor Radek Duda.

Co dokáže dril a disciplína, to si opět ověřil o víkendu v Paříži, kde na břehu jezera mačkal palce Josefu Dostálovi ve vyhrané bitvě o olympijské zlato. „Bylo to úžasné,“ děkoval Klapka krajanovi za zážitek. „Náš borec vyhrál zlatou medaili… Bylo opravdu skvělé poznat, jak olympiáda funguje,“ hlásil kolegům za oceán.

Už nyní ví, že výborně naladěný odletí do Kanady za budováním svého štěstí. „Nemůžu se dočkat, až začne sezona,“ těší se hokejový mrakodrap.

