Krpálek vs. Riner III: V těžké váze se rýsuje historický střet legend juda

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Jisté to není, ale šance existuje. Judista Lukáš Krpálek jde do pátečního boje o svou třetí zlatou olympijskou medaili s přáním se ve finále potkat s legendárním Francouzem Teddy Rinerem. Oba borci musí přečkat dlouhý závodní den v těžké váze. Nejdřív se mohou potkat až v boji o medaile, ideálně o zlato. „Není to sranda, ale vím, že jde porazit,“ říká Krpálek s vyhlídkou střetu, který by nepochybně aspiroval na největší zápas v dějinách juda.

Herec a judista Ondřej Vetchý si pár dní před startem olympiády pro deník Sport už potřetí povídal s Lukášem Krpálkem a ta otázka musela padnout. Když vyjde ve finále, tak koho? „Rozhodně Rinera,“ usmál se šampion.

Na startu dnešního olympijského turnaje v těžké váze to není jenom jeho přání. Je to sen milionů fanoušků juda, sportu rozšířeného do víc než dvou set zemí světa.

Teddy Riner. Jedenáctinásobný mistr světa, s dvěma individuálními zlatými a dvěma bronzovými medailemi nejúspěšnější judista historie. Mezi lety 2010 – 2020 ve 154 zápasech neporažený. Žijící legenda juda.

Lukáš Krpálek. Jediný judista historie, který vyhrál olympijské hry, mistrovství světa i mistrovství Evropy v těžké i polotěžké váze. Muž, který změnil tvář svého sportu. Žijící legenda juda.

Jejich éry se minuly. Riner vládnul těžké váze v době, kdy se Krpálek pral o kategorii níž. Francouz v jisté fázi kariéry se starty šetřil. Na olympiádě v Tokiu se zápas snů nekonal, přestože Krpálek došel až do finále. Jenomže Riner ve čtvrtfinále prohrál s Tamerlanem Bašajevem.

Vzájemné bitvy vyznívají pro Rinera

V závodě se tak potkali jen dvakrát během roku 2019. V červenci na Grand Prix v Montrealu svedli zápas, na který znalci dodnes vzpomínají. Aktivní Krpálek byl tehdy ve vrcholné formě, několikrát se pokusil Rinera hodit k zemi, nedovolil mu použít jeho dominantní úchop. Dotlačil střet až do prodloužení, kde rozhodčí Rinerovi přiznali poněkud sporné wazari. Riner pak za pár týdnů nepřijel na mistrovství světa do Tokia, kde Krpálek v těžké váze zvítězil.

„V tom prvním zápase jsem možná měl vyhrát. Samozřejmě vím, že když mě chytne shora ruku, může mě hodit. Pět minut jsem vydržel mu tu ruku nedat. Pak nastoupil do chvatu, hodil mě na břicho, ale dali mu wazari,“ vzpomíná Krpálkek. „Tím, že to bylo v Montrealu, myslím, že mu tam trošičku nadržovali. Nicméně nevadí, prohrál jsem. Měsíc na to měl startovat na mistrovství světa v Tokiu a po tomto turnaji to zrušil. Což mě mrzelo, protože já jsem ho chtěl za každou cenu porazit.“

Oba se potkali několik týdnů po šampionátu na Grand Slamu v Brasílii. Krpálek tam původně startovat neplánoval, už měl mít dovolenou. Rozhodnutí na poslední chvíli změnil kvůli možnosti stát se koncem roku světovou jedničkou. Tentokrát nebyl na střet s Rinerem stoprocentně připraven a prohrál na ippon za tři tresty šidó.

Vetchý a Krpálek: Lukáši, jsi zázrak! Šampion chce Rinera Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

„Věřím tomu, že jde porazit. Já jsem s ním odešel dva zápasy na turnajích, v obou dvou to bylo extrémně vyrovnané,“ říká Krpálek.

Oba borci se během let několikrát potkali na tréninkových kempech, během nichž se Krpálek ujistil, že i Rinera dokáže hodit na zem. Naposledy letos v dubnu, když slavný Francouz přijel trénovat na mezinárodní tréninkový tábor do Nymburka.

„Když se spolu na těch kempech pereme, já jsem schopný ho někde na něco hodit. On samozřejmě hodí mě spíš, ale já ho hodím taky,“ vysvětluje Krpálek.

Potkají se dnes znovu v olympijské Paříži? Může se to stát. Los turnajového pavouka je milosrdně rozřadil do různých polovin.

Krpálek v prvním kole narazí na Nizozemce Jelleho Snippeho. Ve druhém kole mu hrozí Japonec Tatsuru Saito, vicemistr světa z roku 2022. Dál mu cesta nabízí rovnou světové šampiony – Kubánce Andyho Grandu (2022) a Korejce Kim Min-čonga, který ho zastavil v semifinále letošního šampionátu v Abú Zabí. Riner má ve své polovině Gruzínce Gurama Tušišviliho, olympijského finalistu z Tokia a mistra světa 2018, nebo Tádžika Temura Rachimova.

Finále by psalo historii

„Myslím si, že on by asi ocenil taky, kdybychom spolu šli finále, že by to pro něj taky bylo hezký,“ usmívá se Krpálek.

Pro judo by to byla jedinečná událost. Dva osvědčení šampioni by se potkali ve vrcholné formě. Krpálek byl během přípravy dvakrát na delší dobu v Japonsku, piloval technické detaily i kondici. Riner už není tím medvědem z doby své největší slávy. V poslední době změnil stravu, do tréninku zařadil jógu a začal víc závodit. Letos už vyhrál Grand Slamy v Paříži i Antalii, Grand Prix v Dušanbe, Světové poháry v Marrákeši i Madridu.

Od roku 2009, kdy začala jeho hlavní éra, prohrál jen tři zápasy. V roce 2010 v otevřené váze na MS v Tokiu s Japoncem Daiki Kamikawou. Po desetileté pauze na Grand Slamu v Paříži s dalším Japoncem Kokoro Kaegurou. A pak na olympiádě v Tokiu s Bašajevem.

„Je extrémně silný, do toho fakt šikovný, technicky výborný. Kondičně je taky dobře připravený, takže to zvládne udýchat,“ vypočítává Krpálek. „Není to sranda, ale vím, že prostě porazit jde. Měl obrovský sen být na olympiádě v Tokiu s Rinerem ve finále, bohužel se to nepovedlo. Nicméně ten sen pokračuje do Paříže.“

Lukáš Krpálek

věk: 33 let

33 let OH: 2x zlato (polotěžká váha 2016, těžká váha 2020)

2x zlato (polotěžká váha 2016, těžká váha 2020) MS: 2x zlato (polotěžká váha 2014, těžká váha 2019), 1x stříbro (polotěžká váha 2023), 2x bronz (polotěžká váha 2011, 2013)

Teddy Riner

věk: 35 let

35 let OH: 3x zlato (těžká váha 2012, 2016, smíšená družstvo 2020), 2x bronz (2008, 2021)

3x zlato (těžká váha 2012, 2016, smíšená družstvo 2020), 2x bronz (2008, 2021) MS: MS 11x zlato (těžká váha 2007, 2009 – 2011, 2013 – 2015, 2017, 2023, bez rozdílu vah 2008, 2017)

Vzájemná bilance: 0:2 pro Rinera