Tajemství Dostálovy zlaté lodě! V noci ji vezl šéf, je pro bejka. Kolik stojí?

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Když si uvědomil, co veze, ještě víc se soustředil na řízení. Byl to přímo Stanislav Ježek, šéf Českého svazu kanoistů, kdo do Paříže minulý týden vezl nakonec vítěznou zlatou loď Josefa Dostála. „Nevadí mi řídit v noci, takže jsem ve tři usedl za volant,“ popisuje někdejší úspěšný kanoista na divoké vodě. Web iSport.cz přináší příběh kajaku, na němž si dvoumetrový chlapák dopádloval ke zlatu! Známe i jeho cenu.