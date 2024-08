Příbuzní slavných reprezentantů se sešli na srazu: Čech a Baroš zase v nároďáku!

Vrací se staré dobré fotbalové časy? Petr Čech (42) s Milanem Barošem (42) spolu naposledy hráli za nároďák před 12 lety. Nyní vstoupili na reprezentační scénu patnáctiletí Damián Čech a Simon Baroš.

Mladíci Čech s Barošem se sešli na kempu české reprezentace do 16 let. „Byli pozváni na třídenní sraz v Nymburce, který proběhl od 12. do 14. srpna,“ upřesnil nový trenér týmu Tomáš Kulvajt.

Chytá jako táta

Damián Čech (15 let oslavil 16. června) chytá ve Fulhamu. „Jsem rád, že se Damián dostal do výběru a zažil si atmosféru reprezentačního srazu. Je to pro něj motivace do další práce,“ reagoval Petr Čech (42) s tím, že více věc komentovat nechce.

Přece jen šlo zatím o seznamovací sraz, během něhož tým neodehrál žádný oficiální zápas. Význam akce Petr podpořil i svou osobní přítomností.

Útočí jako brácha

Simon Baroš měl patnáctiny letos 10. ledna. Není to ovšem syn Milana Baroše, je to nevlastní bratr, mají společného otce. Také on hraje na stejném postu jako jeho slavný předchůdce: V útoku Baníku válí v týmu U17, takže si úspěšně vede v soubojích s kluky vesměs o rok staršími, což o jeho schopnostech leccos vypovídá.