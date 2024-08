Řekl NE reprezentaci! Poborský mohl doplnit Haška. Popsal, proč odmítl

Čeká se na analýzu nevábného vystoupení české reprezentace na EURO. Mezitím však v tichosti pokračuje hledání toho správného muže pro pozici manažera národního týmu. A pozornost šéfů fotbalové asociace se v tichosti zaměřila na velké jméno: Karla Poborského! „Nabídku jsem dostal,“ připustil na přímý dotaz deníku Sport. „Ale s díky jsem ji odmítl,“ dodal. Co ho k tomu vedlo?

Je to záskok, kdy si na tuzemské první fotbalové scéně jednu hlavní roli rozdělí členové ansámblu a každý si vezme pár stránek předlohy.

Přesně to připomíná řešení, k němuž v nouzi sáhli na Strahově v únoru. Předseda Petr Fousek se musel vyrovnat se situací, kdy nejprve chvíli před svým jmenováním couvl Pavel Nedvěd a poté technický ředitel Erich Brabec z pověření nadřízeného marně hledal jiného kandidáta, který by kývl. Fousek tedy zvolil dočasné opatření: povinnosti zastane v první řadě Brabec, ale i on sám či trenér Ivan Hašek či jeho asistenti.

„Probírali jsme celou řadu jmen, nakonec jsme se shodli, že tato varianta je nejlepší. Nechtěli jsme, aby do toho někdo se zpožděním naskakoval. Zvažovali jsme silné jméno, ale chtěli jsme i pracovitost,“ prohlásil Fousek. „Vyhodnotíme to v červenci,“ dodal k zavedení „kolektivního manažera“.

V červenci na Strahově nikoli překvapivě došli k tomu, že si post žádá stabilní obsazení. A opět zalovili ve vlastních řadách. Konkrétně oslovili bývalého slavného reprezentanta Karla Poborského , jenž před třemi lety kandidoval na předsedu FAČR a na asociaci je šéfem úseku mládeže.