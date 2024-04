Feninova cesta ze dna: Pil jsem 24/7, v léčebně brečí i chlapi. Cítil křivdu

Ve dvaceti mu patřil svět. Na krk mu pověsili stříbrnou medaili z juniorského mistrovství světa. Vysloužil si pohádkové angažmá v bundeslize. Dostával nominace do reprezentačního áčka. Pak ho alkohol strčil do propasti. V sedmatřiceti fotbalista Martin Fenin startuje nový život. Tady je jeho osobní zpověď v rámci projektu Sport Magazínu Cesta ze dna.

„Byla druhá půlka prosince. Zničehonic mi někdo ťuká v bytě na dveře. Jdu se podívat skrz kukátko a tam byla Markéta Haindlová s Tomášem Ujfalušim. Otočil jsem se a říkám si: Ty jo, tak já už mám asi nějaký schízy. Co by tady dělali?

Řekl jsem, jestli může Markéta, která to spunktovala přes moji rodinu, chvilku počkat venku. Že ji mám strašně rád, ale že jsou věci, o kterých nechci před ženskou mluvit, protože je to dost osobní.

Vzal jsem Tomáše dovnitř a říkám mu: Nechtěl jsem, aby tady Markéta byla. Moc jsem neuklízel, mám tu prázdné flašky.

Tomáš si sedl a spustil, že o mě mají kluci z nároďáku strach. Říkal: Já si taky rád vypiju, ale teď máš malou dceru a prostě takhle to dál nejde. Nechceme ti jít za rok na pohřeb.

Dojalo mě to.

Cesta ze dna Seriál deníku Sport na stránkách Sport Magazínu a na webu iSport.cz (tam i ve video formátu). Autentické výpovědi sportovních osobností o tom, jak spadli do složitých situací a dokázali se z nich vyhrabat. Nenechte si ujít jejich inspirativní recepty, protože na stejné překážky můžete narazit v životě i vy.

On pokračoval: Když mi na to dáš ruku, seženeme ti pomoc. Někam prostě půjdeš a dáš mi ruku na to, že tam budeš minimálně tři měsíce. Ne abys tam byl týden a vysral ses na to.

Odpověděl jsem mu: Jo, jsem za to rád. Už jsem čekal na vysvobození.

Ano, čekal jsem na osvobození. V té době od mé ženy. Ale nešlo to. Mám malou dcerku, kterou strašně miluju, je pro mě všechno. A jak jsem nechtěl, aby pocítila, že se hádáme, žili jsme tři měsíce odděleně. Uzavřel jsem se do sebe a popíjel jsem doma.

Před Vánoci mi žena nechtěla dávat malou. Chápu, že nechtěla, ale zaplaťpánbůh, že mě zachránili kluci. Kdyby ne, pokračovalo by to stejně dál.

Co by pokračovalo?

Pil jsem 24/7. Jen jsem si zdřímnul a pil jsem dál. Nepil jsem jen,