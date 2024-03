Šmicer: Já a fandit Spartě? To nechtějí. Dřív byl Smajkr, Baroše vyřešili...

Při pohledu do hlediště bylo patrné, že si cestu do Prahy udělala i pěkná řádka přespolních. Aréna hrála barvami dresů, šál a dalších doplňků prvoligových klubů a pořad byl rozdělen do dvou poločasů. V prvním se řešil klubový fotbal, po pauze přišel na paškál národní tým.

Byť za sebou Slavia ani Sparta nemají dobré úvodní vstupy do osmifinálových bitev, náladu to nikomu nezkazilo, i když alespoň Vladimír Šmicer se nezapřel a snažil se v bujaré atmosféře odpovídat seriózně.

„Sparta si to s Liverpoolem chtěla rozdat, ale co si chcete rozdat, když v páté minutě uděláte takovou chybu? Reds byli prostě lepší,“ odkazoval bývalý reprezentant na hrubku Asgera Sörensena vedoucí k pokutovému kopu na startu utkání a sparťanské fanoušky v hledišti podráždil i následně. „Samozřejmě jsem fandil Liverpoolu. Strávil jsem tam šest let. Ve Spartě jsem nebyl ani minutu. A myslím si, že by sparťani ani nechtěli, abych jim zrovna já fandil,“ dodal vítěz Ligy mistrů 2005 a došlo i na zapeklitá „š“ ve jménech.

Známý šprýmař Petr Švancara si přisadil, že by se vlastně taky v nějaké top lize viděl, načež se všichni shodli, že by se těžko třeba v Anglii vyslovovalo jeho příjmení. U Šmicera a Baroše to Angličané vyřešili. „Mně nad „s“ nepsali háček a bylo to,“ řekl Baroš, načež Šmicer doplnil svou story. „Ve Francii jsem byl nejdřív Šmisér a pak v Liverpoolu, když jsem byl nový, tak dokonce Smajkr.“

Ve druhé části se připomněly velké evropské turnaje pro český fotbal s šestkami na konci s odkazem k blížícímu se EURO v Německu. Stříbrnou generaci z Anglie 1996 reprezentoval Šmicer, zatímco za mistry Evropy 1976 z Bělehradu dlouho zástupce chyběl. Jeden ze šťastlivců si měl odnést domů míč podepsán všemi celebritami pátečního večera. Jak ale kulatý nesmysl mezi diváky dostat? Na konci večera byl na pódium pozván střelec legendárního dloubáku v penaltovém rozstřelu z Běleheradu Antonín Panenka. O2 Universum povstalo jako jeden muž a ikonu Bohemians přivítal dlouhý potlesk.

Právě Panenka pak podobným dloubákem nakopl míč do hlediště a cenný suvenýr měl svého majitele.