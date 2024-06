20 let od kultovní otočky s Nizozemci. Češi vyhráli na xG, zářil Poborský

Dvacet let. Přesně tolik uběhlo od legendárního zápasu Česko – Nizozemsko, který se odehrál na EURO 2004. Dodnes se diváci s chutí pustí celé utkání, nebo alespoň jeho sestřih, obdivují krásné góly, senzační otočku z 0:2 na 3:2 a výkony zlaté generace českých fotbalistů. Jak by ale vypadal pohled na kultovní mač očima současnosti, tedy datové analytiky? Společnost Opta nabízí rozbor utkání včetně očekávaných gólů, historických faktů či vyzdvihnutí výkonu Karla Poborského.

Na začátek si shrňme základní fakta. Trenér Karel Brückner zvolil 19. června 2004 formaci nejvíce připomínající 4-1-2-1-2, v té době oblíbené s klasickou desítkou. Průměrný věk jedenáctky byl 27 let a 20 dní, což by dělalo z Čechů v kontextu základních sestav letošního šampionátu průměrně starý tým. Jedenáctka, kterou postavil proti Portugalsku Ivan Hašek, byla dokonce s průměrem 27 let a 73 dní starší.

Z hlediska xG (očekávaných gólů) se českému fanouškovi potvrdí to, co tak nějak tuší už dvacet let. Že Češi byli lepší. Tedy alespoň ve vytváření si příležitostí. Při pohledu na vývoj této metriky v průběhu zápasu uvidíme, že český tým kromě čtyřminutové sekvence po gólu Ruuda van Nistelrooye vedl „na šance“ po celé utkání.

Nároďák si v konečném součtu vytvořil téměř přesně příležitosti, ze kterých v průměru padnou tři branky, a i nizozemská hodnota xG se vyrovnává dvěma gólům. Žádný z týmů tak nezakončoval nad ani pod své možnosti, ačkoliv Češi svého soupeře hodně přestříleli méně nebezpečnými střelami.

Po dvou kanadských bodech si připsali Milan Baroš a Jan Koller, ale kdo byl mužem zápasu dle čísel? Jasně Karel Poborský. Český křídelník se sice nezapsal v legendárním zápase jako střelec, pro svůj tým byl ale nepostradatelný.

Ze všech hráčů měl nejvíce doteků s míčem (74), nejvíce vytvořených šancí (7) a v závěru nahrál na vítězný gól Vladimíru Šmicerovi. Mapa Poborského pohybu ukazuje, jak proti Nizozemcům piloval lajnu, mapa jím vytvořených šancí zase jeho kreativitu. S celkovými šesti asistencemi zůstává bývalý hráč Manchester United či Lazia Řím dodnes nejlepším českým nahrávačem v historii evropským šampionátů.

Opta nabízí v souvislosti s legendárním střetnutím i zajímavá fakta. Věděli jste například…

Že bilanci 1+1, kterou si v utkání připsali Koller a Baroš, od té doby zopakoval v českém dresu na EURO jen jeden hráč? Byl to Tomáš Holeš na EURO 2020. A zase proti Nizozemsku!

Že na EURO se od zápasu Česko-Nizozemsko stalo jen jednou, aby tým vyhrál zápas, který prohrával 0:2? Bohužel si tento unikát připsali Češi z druhé strany, o čtyři roky později proti Turecku. Obrat s Nizozemskem ale dodnes zůstává jediným případem, kdy tým Česka nebo Československa zvrátil na velkém turnaji zápas, kde prohrával o dva góly.

Že i pro Nizozemce jde o unikát? Když vedli o dva góly, nikdy jindy v historii na velkém turnaji neprohráli.

Že takový ofenzivní koncert od té doby Češi nepředvedli? Bilance 23 střel a 10 na bránu zůstává pro český národní tým na mistrovství světa či EURO od roku 2004 nepřekonána. Doufejme, že tuto statistiku Haškův tým zlomí nejlépe už do týdne.