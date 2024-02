Zabystřan o slavném kotoulu: Šílený, Lindsey psala poprvé. Má i další trik

V dětství chodil do Sokola a věnoval se i řecko-římskému zápasu. Jan Zabystřan svých pohybových schopností využívá, když chce na Instagramu pobavit publikum. Ukázal už trik ve stylu Bodeho Millera nebo zábavnou jízdu za dívkou pod kopcem. Minulou neděli se mu v Kviftjellu obratnost hodila, když akrobatickým kouskem elegantně vybruslil z nepříjemného závodního pádu.

Jeho kousek se stal senzací virtuálního světa, během pár dní ho viděly miliony lidí. Pro talentovaného závodníka, který už se ukázal i v top ten na světovém šampionátu, to paradoxně byl zatím nejslavnější moment kariéry.

Co říkáte na to, co se na sociálních sítích strhlo?

(směje se) „Je to dost zajímavý, pozornost je větší, než kdybych byl pátý. Je to dost šílený, vzhledem k tomu, že je to věc, kterou dělám často a kdekoliv. Byl to kotoul vzad ve výponu. Pro mě to není nic speciálního. Pro ten svět asi jo, protože to lidi nevídají moc často. Zviditelnil jsem se. Je šílené, že se na sociálních sítích tohle chytne, nemusíte ani být nejrychlejší. Mě hlavně mrzelo, že jsem upadnul. Super-G je moje silná disciplína. Věřím si v ní asi nejvíc.“

Co se v tom momentu přihodilo?

„Chtěl jsem jet těžkou linii, těsně před hranou bylo něco, co mi podkoplo vnitřní nohu a už jsem letěl. Mrzí mě to, protože se mi daří v podmínkách, kde je příjemný sníh, kde není led jako v Bormiu nebo v Garmisch-Partenkirchenu. V Kvitfjellu to bylo podobné jako ve Val Gardeně. Super-G bylo hezky postavené, věřil jsem si, že by to do třicítky mohlo klapnout. Na mezičase to bylo kolem třicátého místa, hodně lidí pak spadlo. Kdybych v pohodě dojel, mohl z toho být dobrý výsledek. Ten kotoul měl ale větší ohlas, než kdybych dojel do desátého místa. Pro mě je to pecka, i pro sponzory. Jsou vidět, tak aspoň něco.“

Jak často takovéhle kousky zkoušíte?

„Když někam jedeme s kámoši, je to trik, který je zajímavý. Ještě mám na Instagramu taky párty trik Bodeho Millera s vykopnutím nohy a vyhozením lyže. Ten byl taky virální. Takovéhle kousky lidi zajímají.“

Vaše akrobatické schopnosti jsou zjevné, jak jste k nim přišel?

„Když jsem byl malý, tak jsem chodil na sokolskou gymnastiku a zkoušel jsem i řecko-římský zápas. Tenhle výpon do kotoulu jsme dělali často. Je to skvělý základ pro všechny sporty. Za řecko-římský zápas i sokolskou gymnastiku jsem rád. Tělo se líp cítí, ať jde o lyžování, atletiku, cokoli. Při pádech mi to fakt pomáhá. Člověk je flexibilní, když spadne, tak to může být plus. Mám orientaci v místě, kde jsem.“