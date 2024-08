Kubalík neví, kde bude hrát: Pořád čekám na NHL. Extraligu vylučuje

Minulý týden začal trénovat v rodné Plzni s extraligovým týmem. Sondovaly kolem něj i největší české kluby a celky ze Švýcarska. Pokud by někam šel, pak na celou sezonu. Pořád se však upíná k zámoří. „Uvidíme, bude to otázka následujících pár týdnů,“ tvrdí. Celou přípravu si nastavil tak, jako by měl nastoupit do kempu NHL.

Je procento naděje, že byste sezonu začal v Plzni? Mluvilo se rovněž o zájmu Sparty a Pardubic. Jak se vůbec vyvíjí situace?

„Česko není momentálně na seznamu. Chtěl bych zůstat v zahraničí. Mým cílem zůstává NHL. Celá moje příprava k tomu směřovala. Ještě to chci zkusit, dokázat, že na ni mám.“

Objevily se nějaké náznaky, signály, posun, něco bližšího z NHL?

„Zatím úplně ne. S některými týmy jsme mluvili, s nějakými jsme ve spojení. Ale nic konkrétního moc není. V dohledné době bych rád věděl. Čím dřív, tím líp. Pořád čekám.“

Někteří hráči bez smluv začínali doma, dokud nepodepsali v NHL. Tuhle možnost jste zvažoval, nebo chcete mít jistotu, kde strávíte příští sezonu?

„O tomhle jsem úplně nepřemýšlel. Doufal jsem a doufám, že dopadne něco už teď. Zůstává to otevřené. Kdybych už se rozhodl a vyšla Evropa, zůstal bych celou sezonu. Nechci být rozlítaný, ale zase nechci pustit šanci jít do NHL, kdyby se naskytla. Bude to otázka následujících pár týdnů.“

Stanovil jste si termín, do kdy chcete mít jasno?