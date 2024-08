Nový kapitán Ducks? Favorit Gudas, nahrává spekulace i speciální mise

Čtyřiatřicetiletý obránce má za sebou v dresu Ducks první sezonu. Zasáhl do 66 utkání a nasbíral 18 bodů. Jeho přednost ale tkví především v defenzivě. V modelu deníku Sport a webu iSport.cz byl v této činnosti lepší než 91 % ostatních obránců ligy.

Tříletou smlouvu mu Anaheim nenabídl jen kvůli důrazné a excelentní defenzivní hře. Ducks chtějí, aby vedle něho rostli i mladí a byl jejich mentorem. A Gudas hned v debutovém ročníku splnil svůj účel. Stal se jedním z lídrů kabiny.

Během sezony na Gudasovu adresu přicházely jen pozitivní reference jak od spoluhráčů, tak i realizačního týmu. Kdo ale kariéru českého tvrďáka sleduje delší dobu, nemůže být překvapen. Jako parťáka si ho pochvalovali už ve Philadelphii, Washingtonu či na Floridě.

A nyní by mohl být za vůdcovské schopnosti odměněn. Jak prozradil Elliotte Friedman, v současné době nejznámější insider ohledně novinek NHL, Anaheim se rozhodl vyslat Gudase na tzv. ‚North America Media Tour‘. Nepřekvapí, že těchto setkání s médii se v drtivé většině případů účastní kapitáni, resp. lídři svých týmů.

Captain Ducks

S otazníkem na konci dokončil myšlenku Friedman. Je o něm známo, že nikdy do éteru nevypustí spekulaci, která nemá alespoň minimální šanci na úspěch.

Jestliže se Anaheim rozhodne přišít céčko na dres zkušenému hráči, bude volit mezi Camem Fowlerem a právě Gudasem. Fowler je už nyní legendou Ducks. Odehrál zde 974 zápasů a v následující sezoně zapíše 1000. start. Je o něm však známo, že v kabině nebývá spoluhráčům tolik po ruce jako Gudas.

Kladenský rodák by v případě zvolení byl prvním českým kapitánem týmu NHL od sezony 2011/12. Tehdy céčko na hrudi nosil Milan Hejduk v dresu Colorada.

Pokud by se ale Ducks rozhodli jít cestou mládí, mezi adepty na kapitána patří Mason McTavish či Troy Terry.

Elitní defenzivní bek

Gudas je znám především pro tvrdou hru, ovšem zapomíná se často na jeho další kvality. V posledních letech se vypracoval mezi nejlepší defenzivní obránce NHL.

Vyjma slabšího ročníku ve Washingtonu patří od sezony 2016/17 k nejspolehlivějším zadákům ve hře směrem do defenzivy. I to je důvod, proč model deníku Sport a webu iSport.cz očekává, že i v následujícím ročníku bude opět patřit mezi elitní defenzivní beky.

A že už má 34 let? To by nemělo být znát. U hráčů, kteří hrají podobným stylem jako Gudas, přichází výkonnostní pád až okolo 37. narozenin.

I proto by dávalo smysl, aby se stal novým kapitánem Ducks. Smlouvu má ještě na další dvě sezony, kdy vedle něho můžou i nadále růst mladí spoluhráči. A to nejen na ledě, ale právě i mimo led.

