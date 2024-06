Gudase chtěl Edmonton: Rozhodl ale život i lepší smlouva. A mám ZLATO!

Kdyby loni zůstal na Floridě, mohl si letos dát po roce finálové opáčko. Ale stejně tak mohl klidně válčit o Stanley Cup za Edmonton, který kolem něj taky brousil, když mu skončila smlouva. „Letos jsem nemohl prohrát,“ usmívá se obránce Radko Gudas. S mladým týmem Anaheimu se do play off neprosekal ani náhodou. Zato mohl přijet na šampionát do Prahy, kde s českým týmem vyrýžoval zlato.

Rozhovor pro deník Sport vznikal v době, kdy Oilers stáhli náskok Floridy na 2:3 a týmy se chytaly na šesté dějství v Edmontonu. Radko Gudas v Panthers strávil tři sezony, mužstvo i trenéra Paula Maurice dobře zná. Byl přesvědčený, že Florida se po dvou porážkách dokáže vzchopit a sérii dotáhne. Stanley Cup sice rodák z Prahy nezíská, nicméně připustil, že jeho dlouhodobým cílem bylo hrát na domácím mistrovství světa.

Z obou finalistů máte blíž k Floridě, ale stejně tak jste mohl klidně hrát za Edmonton. Na druhou stranu, kdybyste teď bojoval v play off, nebudete mistrem světa.

„Já jsem hrozně rád, kde jsem. Spekulovat o kdyby je ošemetné. Třeba bych Panthers něco podělal a nedostali by se do finále. Jsem fakt hrozně rád, že jsem mistrem světa a že jsem to mohl zažít tady v Čechách. Pro mě to byl vlastně cíl. Na Floridě mi skončil kontrakt a rok před šampionátem jsem se mohl rozhodnout, kam jít. Jestli má smysl pokračovat dál nebo zda si zahraju na mistrovství. Vyšlo mi to v podstatě, jak jsem si naplánoval na delší dobu dopředu.“

Že půjdete do Anaheimu?

„Mohla se mi otevřít šance reprezentovat, pokud budu zdravý. Všechno, co jsem od toho očekával