Halepová ostře o Sinnerově kauze: Není to fér, já jsem hodně trpěla

„Můj případ byl posuzován úplně jinak. A hodně jsem během něj trpěla,“ uvedla pro rumunská média Halepová, jíž bude koncem září 33 let.

Během US Open 2022 měla pozitivní test na roxadustat, látku stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) pro ni požadovala šest let, než jí nakonec vyměřila trest na 4 roky. A Rumunka si prožila noční můru. Veřejně propíraný případ se táhl až do letošního března, než se dočkala mnohem shovívavějšího verdiktu. Arbitrážní sportovní soud (CAS) jí zkrátil distanc na devět měsíců a okamžitě mohla naskočit zpět na okruh. CAS uznal, že se jí malé množství léku na anémii dostalo do těla ze schváleného doplňku stravy, jenž byl kontaminován. Kanadskou společnost Quantum Nutrition, která ho vyrábí, v polovině února zažalovala o více než deset milionů dolarů.

„Já na vyřešení případu čekala dlouhé měsíce, což mi nepřijde fér,“ poukázala na fakt, že Sinner byl během pěti měsíců očištěn a navíc nedostal provizorní distanc, tudíž mohl pokračovat v kariéře bez přerušení. „Ke všem sportovcům by mělo být přistupováno stejně, ať jsou první na světě nebo na dvoustém místě. To, co se stalo, mi nepřijde správné,“ uvedla v Bukurešti, kde se zúčastnila slavnostního otevření zimního stadionu.

Halepová od březnového návratu prohrála oba své zápasy a na menším turnaji v Paříži si navíc vážně poranila koleno. Spekuluje se o tom, že comeback příliš uspěchala a na kurty se vrátí až v sezoně 2025.