Ryšavý lyžař šampionem Austrálie. Rodí se nová dvojka Federer - Nadal?

Mohutným forhendem po lajně ukončil po 3 hodinách a 44 minutách zápas. Jubilejní 50. vítězný úder finále vynesl Jannika Sinnera do australského nebe. Nejmladší šampion z Melbourne od roku 2008 padl na záda a slavil. Jedním z prvních gratulantů byl i o dva roky mladší kamarád Carlos Alcaraz, sám dvojnásobný grandslamový šampion. „Zasloužíš si to jako nikdo jiný, užij si ten okamžik, příteli!“ vzkazoval mladý Španěl na sociálních sítích. Ti dva jsou jedinými hráči narozenými ve třetím tisíciletí, kteří zatím vybojovali grandslamový titul. A možná také odpovědí na mizející dvojku Roger Federer – Rafael Nadal.

Alcaraz měl rychlejší nástup do kariéry, Sinner je zase posledního půl roku lepším tenistou než on a vzájemné bilanci vévodí 4:3. Jejich rivalita může příští léta dominovat mužskému tenisu.

Dvaadvacetiletý Ital demonstroval v Melbourne své schopnosti a především fakt, jak se stále lepší. Podání, kdysi díra v jeho brnění, dostal za poslední rok na novou úroveň. Má pověst oddaného studenta tenisu, který do sebe nasává informace jako houba. Dodávají mu je především jeho trenéři Simone Vagnozzi a ostřílený Australan Darren Cahill. „Nehraji pro peníze, ale proto, že chci být nejlepší verzí sebe sama a zjistit, na co mám,“ prohlásil jednou mladík, jenž v sobě nemá klasický italský temperament a coby rodák z hor v Jižním Tyrolsku působí chladněji.

Grandslamoví vítězové z Itálie

Nicola Pietrangeli - Roland Garros (1959, 1960)

Adriano Panatta - Roland Garros (1976)

Jannik Sinner - Australian Open (2024)

Teď už ví, nač má – grandslamový titul je jeho. Zasloužil si ho zcela po právu. Nejdřív v semifinále uťal šňůru 33 australských vítězství Novaka Djokoviče, po mečbolu jen opatrně zvedl ruce nad hlavu. Žádné velké slavení. „Protože práce ještě není u konce,“ vysvětloval. V neděli půl hodiny před půlnocí australského času už měl hotovo.

Ve finále dokázal ustát nájezd Daniila Medveděva. O pět let starší Rus vyrukoval s překvapivě agresivní taktikou, novice v grandslamovém boji o titul dostal až na hranu, když vstupní dvě sady ovládl shodně 6:3. Sinnera na lopatky nepoložil. Ital s tváří hráče pokeru vyřešil složitý rébus v zatím největším zápase života, zůstal silný a pomalu sledoval, jak vyprchávají Medveděvovy síly.

Rus sehrál historický grandslam. V Melbourne podstoupil čtyři pětisetové zápasy, odehrál 31 z 35 maximálně možných setů. Na kurtu strávil celkem 24 hodin a 17 minut, o 6 hodin víc než Sinner. V profesionální éře se takhle nikdo na žádném grandslamu nenadřel. Odměna byla hořká – prohrál páté ze šesti grandslamových finále, v Austrálii podruhé ztratil náskok 2:0 na sety. Předloni tam podobně padl s Rafaelem Nadalem.

Sinnerův titul je vzkazem, že mužský tenis neodvratně spěje do nové éry. Ital spolu s Alcarazem zdolali Djokoviče na dvou z posledních tří grandslamů. Při svém mládí nejsou zatíženi negativní bilancí se srbským vladařem, ve vzájemných zápasech s ním si mnohem víc věří na rozdíl od generace Medveděva, Alexandra Zvereva či Stefanose Tsitsipase.

V děkovné řeči s pohárem Normana Brookse v rukách děkoval Sinner svým rodičům na italské hory. „Vy máte doma minus dvacet, tady je léto,“ usmál se a pokračoval v dojemném vyznání. „Všem bych přál takové rodiče, jako mám já, protože mě vždy nechali, abych dělal to, co chci. Vyzkoušel jsem řadu jiných sportů a oni mě do ničeho netlačili. Kéž by mělo každé dítě takovou svobodu,“ letěla jeho slova za tátou Hanspeterem a mámou Siglinde.

Táta vařil v jednom z horských hotelů na italsko-rakouském pomezí v Sextenu, máma tamtéž dělala servírku. Malý Jannik začal už ve třech letech lyžovat a také hrát tenis. Na sjezdovkách vynikal rychleji, v osmi byl mistrem Itálie v obřím slalomu, ve dvanácti vicemistrem. Do toho hrával i fotbal. Na nějaký čas dokonce tenisu nechal, než se mu ve třinácti začal věnovat naplno jako jedinému sportu.

Dnes je grandslamovým šampionem, tváří módní značky Gucci, dělá reklamu na parmezán, vydělává miliony. A to je stále teprve začátek.