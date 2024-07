Bohatší než Federer. Emma, další dcera miliardáře, dobývá Wimbledon

Loni se mezi nejlepší osmičku v All England Clubu prodrala Jessica Pegulaová, dcera ze zámožné rodiny majitelů sportovních týmů v Buffalu – Bills (NFL) a Sabres (NHL). Také otec Navarrové Ben, jenž v Londýně nadšeně aplauduje své dceři, patří mezi dolarové miliardáře. Začínal jako finančník na Wall Street, dnes je zakladatelem a šéfem silné finanční skupiny, jeho jmění časopis Forbes odhadl na 1,5 miliardy dolarů. Jednašedesátiletý podnikatel se také angažuje ve sportovním byznysu, už šest let je majitel antukového turnaje WTA v domovském Charlestonu a předloni koupil tisícovkovou akci Cincinnati Open, kde si loni zahrála finále Karolína Muchová.

„Ano, táta je nejchytřejší chlap, co znám a úspěšný obchodník, já to jako malá ale ani netušila. Chodili jsme jako jiné rodiny na mnohahodinové výlety nebo jsme celý den jezdili na kole kolem Charlestonu. Táta s mámou se nám snažili vštípit, jak být dobrými a morálními lidmi,“ říká třiadvacetiletá rodačka z New Yorku, že si jako privilegované dítě nepřišla.

Vzdělání bylo důležitější než sport, tudíž přes nadějnou juniorskou kariéru nezamířila mezi profesionálky ale na University of Virginia. Ve druhém roce se tam stala mistryní NCAA a stejně jako Danielle Collinsová, její předchůdkyně a vzor, se rozhodla z UVA přestoupit na WTA Tour. Slečny s pevnými nervy a tváří hráčky pokeru, jíž se přezdívá „Ice girl“, se prosadila i tam. S tenisem, kdy dokáže obratně využívat sílu úderů soupeřky, se vydrápala již na 17. místo v žebříčku a letos v lednu k prvnímu titulu v tasmánském Hobartu.

A vlny začíná dělat i na grandslamech. Při Roland Garros zapsala osmifinále, o pár týdnů později na londýnské trávě už čtvrtfinále. Letošní Wimbledon je dalším silným argumentem, že i z americké univerzity vede cesta mezi úspěšné profesionály. Vedle Navarrové se mezi nejlepší osmičku senzačně probojovala i novozélandská kvalifikantka Lulu Sunová, přebornice NCAA s texaskou vysokou školou. A v pondělí se je pokusí doplnit Collinsová, čeká ji střet s Barborou Krejčíkovou.

„Na univerzitě hrajete každý týden jen jeden zápas. Není to turnaj, při kterém postupujete kolo za kolem, dostáváte se do formy a budujete si sebedůvěru. Jeden zápas a hotovo. To mi teď pomáhá, neřeším, jak daleko už jsem, co je v sázce. Jdu jen na další utkání,“ líčí Navarrová, která už si postupem do čtvrtfinále vydělala 375 000 liber (11 milionů korun).

A rychle se i v Anglii stává povědomou tváří. „Bydlíme ve Wimbledon Village. Nějací kluci, co opravovali střechu, mě na ulici poznali a křičeli: hodně štěstí! To bylo cool,“ usmála se.