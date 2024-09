Dcery miliardářů září. V tenise nezáleží, jak jste bohatí, brání se

Ač tyhle dvě Američanky zatím nevyhrály jediný grandslam, jsou považovány za nejbohatší tenistky současnosti. Jmění otce Emmy Navarrové je odhadováno na 1,5 miliardy dolarů, rodina Jessicy Pegulaové disponuje ještě čtyřikrát tak velkým majetkem (6,8 miliardy). Ač by se nemusely potit s raketou, v brutálně konkurenčním prostředí se dostaly až na vrchol. Obě budou po US Open členky top 10 žebříčku.

Třicetiletá Pegulaová, dcera ze zámožné rodiny majitelů sportovních týmů v Buffalu – Bills (NFL) a Sabres (NHL), se v noci na čtvrtek pokusí proti světové jedničce Ize Šwiatekové překročit vlastní stín. V sedmém grandslamovém čtvrtfinále chce konečně zvítězit a premiérově projít mezi elitní čtyřku. O sedm let mladší Navarrová již tenhle úkol splnila, když ve svém čtvrtfinále zdolala Španělku Paulu Badosaovou 6:2, 7:5. Druhou sadu obrátila rodačka z New Yorku ze stavu 1:5 a vyhrála 24 z posledních 28 výměn.

Pak před napěchovaným stadionem Arthura Ashe děkovala i tátovi Benovi. Ten začínal jako finančník na Wall Street, dnes je šéfem silné finanční skupiny. Jedenašedesátiletý podnikatel se angažuje i ve sportovním byznysu, už šest let je majitel antukového turnaje WTA v domovském Charlestonu a předloni koupil tisícovkovou akci Cincinnati Open.

„Díky tati, že jsi pro mě už od mala měl vlastní vizi a poslal mě na tuhle cestu. Věděl jsi, že mám asi ADHD nebo něco podobného a sedět ve škole od devíti do pěti pro mě není to pravé,“ vzkázala třiadvacetiletá Navarrová, jež o tátovi mluví jako o nejchytřejším člověku, kterého kdy poznala.

Sama si počíná neméně mazaně. Loni hrála na US Open jako 57. tenistka žebříčku, neváhala si však na malých turnajích prodloužit sezonu až téměř do konce listopadu, jen aby se dostala v lednu na Australian Open mezi nasazené. To se jí podařilo, ještě před Melbourne pak v tasmánském Hobartu vyhrála svůj první WTA turnaj a nastartovala průlomový rok.

Dívka, jež mezi profesionálky vstoupila později kvůli studiu a hraní tenisu na University of Virginia, se zlepšuje geometrickou řadou. Na Australian Open zapsala 3. kolo, při Roland Garros osmifinále, na Wimbledonu jí triumf nad Coco Gauffovou vynesl čtvrtfinále a nyní v New Yorku se přes stejnou protivnici dostala dokonce do semifinále. V něm se utká s dosud suverénní Arynou Sabalenkovou a bez ohledu na výsledek má jistotu, že v pondělí uvidí své jméno poprvé v top 10 žebříčku.

Rodina Navarrové přezdívá Ice girl, jelikož má pevné nervy a miluje velké zápasy. Letos při Wimbledonu odpravila při prvních životních zápasech na posvátném centrkurtu All England Clubu Naomi Ósakaovou i Gauffovou, na hlavním stadionu US Open vyhrála taktéž své dvě první vystoupení. Soupeřky drtí celodvorcovou hrou a výstavním bekhendem po lajně. Hraje víc šachy, než že by dělala show. Na kurtu skoro nehne brvou, soupeřky v ní nedokážou číst, což je frustrující.

Navarrová svůj úspěch odmítá spojovat s tím, že je dítětem z privilegované rodiny. „Ano, táta je úspěšný obchodník, já to jako malá ale ani netušila. Chodili jsme jako jiné rodiny na mnohahodinové výlety nebo jsme celý den jezdili na kole kolem Charlestonu. Táta s mámou se nám snažili především vštípit, jak být dobrými a morálními lidmi,“ tvrdí.

Podobné poznámky slýchává i Pegulaová. „Lidé to sice říkají, ale ty peníze patří rodičům,“ krčí rameny s tím, že coby potenciální dědička impéria by se musela dělit se čtyřmi vlastními a dvěma nevlastními sourozenci. „Bylo by fajn neslyšet takové věci, ale vlastně mi na tom nesejde. V tenise nezáleží na tom, jak jste bohatí,“ namítá Pegulaová, jež si vlastní kariérou vydělala přes čtrnáct milionů dolarů. Navarrová se zatím dostala v kolonce prize money na 2,5 milionu.

Obě s ní o něčem, co si za peníze nekoupíte – grandslamovém titulu.