Hašek: Nemůžeme si dovolit prohrát, změny budou. Pod tlakem jsem pořád

Přijdou na zápas s Ukrajinou změny?

„Nějaké určitě budou. Nechci se vyjadřovat k taktice, ale změny budou v sestavě, to uvidíte zítra. Všichni jsme byli po zápase v Gruzii dole, ani to nejde jinak. Snažíme se s realizačním týmem každou minutou, aby byli kluci připravení. Odhodlaní jsme, přijímáme kritiku, nikdo se nevymlouvá. Teď je na nás, abychom napravili výkon, který jsme předvedli.“

Jde i o zápas, který napoví o vaší budoucnosti u týmu? A jste připravený rezignovat?

„Víte moc dobře, že jsem působil v arabském světě. Tam, když nevyhrajete jeden zápas, víte, že druhý den končíte. Pod tlakem jsem pořád, o to víc teď, když náš výkon nebyl dobrý. Jsem na to připravený. Ale hráčům věřím, že kluci ukážou charakter.“

Vnímáte kritiku a svou osobu?

„Moc jsem nečetl média. Sám sebe také kritizuji, s realizačním týmem přemýšlíme, co jsme měli a co jsme mohli udělat lépe. Teď už je to za námi, nemá cenu se zabývat tím, co bylo. Před námi je velký zápas s Ukrajinou, nemůžeme si dovolit prohrát.“

Anketa Vydrží Ivan Hašek u reprezentace až do MS 2026? ANO NE

Měli v zápase v Tbilisi lépe zareagovat starší hráči, jak to naznačoval Vladimír Coufal?

„Nejvíc zodpovědný za výkon týmu jsem já jako trenér, přijímám kritiku i na sebe. Jedeme v tom všichni, jako trenér mám zodpovědnost za mužstvo. Snažili jsme se v zápase udělat změny, ale nepomáhalo to, měli jsme tam tu patnáctiminutovku (kdy dostali Češi tři góly). Už je to pryč a můžeme to napravit úplně jiným výkonem.“

Co čekáte od Ukrajiny?

„Bude to jiný zápas, než proti Gruzii. Albánie odehrála podobný výkon, jako Gruzie proti nám. Ze zápasu jsme si udělali rozbor. Základní předpoklad je, aby z našich hráčů byly vidět emoce, touha po vítězství a diváci byli po zápase spokojení.“

Uvažujete i o změně rozestavení?

„Co se týká taktiky, omlouvám se, ale na to nechci odpovídat.“

Je tým po výbuchu v Tbilisi dostatečně odhodlaný?

„Nezažil jsem v týmu nikoho, kdo by se na něco vymlouval. Všichni přijali kritiku, ale už to je pryč. Máme za sebou video ze zápasu Ukrajiny, nemůžeme se v tom patlat a dál to rozmazávat. Stalo se, hráli jsme špatně, nikdo se na nic nevymlouvá. Teď je tady šance to napravit.“