Coufal: Hrajeme za trenéra i za celé Česko. Co řešili v kabině po Gruzii?

Povedlo se vám vstřebat výprask v Gruzii?

„Má to dvě roviny. Máme brzo do zápasu, musíme se rychle oklepat. Udělali jsme si analýzu, co bylo špatně. A ono bylo špatně úplně všechno. Teď už se ale musíme soustředit na to, co bude. Nicméně přes Gruzii se nepřenesu ještě hodně dlouho.“

Co vám nejvíc vadilo?

„Nebudu říkat, že jsme nebojovali, byť to tak mohlo vypadat, ale ta obrovská naivita… To jsem dlouho nezažil a snad už nikdy nezažiju. Jak jsme si nepředávali hráče, jak jsme nemluvili, ten bezkrevný výkon, já nevím… Museli jsme si dost věcí vysvětlit. Doufám, že to všichni pochopili a že už nikdy nic takového neuvidím.“

Anketa Vydrží Ivan Hašek u reprezentace až do MS 2026? ANO NE

Proč se taková havárie stala týmu, který má ve svém středu zkušené borce? Vás nevyjímaje…

„Můžeme působit jako zkušený mančaft, ale když se podíváte na statistiku startů za národní tým, zase tak zkušení nejsme. Kolik toho má odehráno Kovy v bráně, Hrany (Hranáč), Zimič (Zima) a pár dalších? Klukům bude chvíli trvat, než pochopí, o čem to je. O čem je hrát za národní tým. Když jsem přišel jako nový, učil jsem se od Dočkala, Suchého, Thea Gebre Selassieho. Byl jsem rád, že jsem v reprezentaci, ale pořádně jsem nevěděl, co to znamená… Musíte posbírat zkušenosti, i ty špatné, a pak je zužitkovat v budoucnu. Na nic se nevymlouvám. Na hřišti měla přijít odezva od nás zkušených. Ode mě, od Tomáše Součka, od Patrika Schicka. Měli jsme apelovat na hráče, že takhle hrát nemůžeme. Tohle mělo přijít od nás starších.“

Jste mentálně připravení průšvih z Tbilisi napravit?

„Po Gruzii jsme zůstali v kabině jen sami hráči, potřebovali jsme si promluvit. Vzešlo to ode mě a od Suka (Součka). Museli jsme si vše vysvětlit. V neděli jsme měli připravenou analýzu od trenérů. Všichni si uvědomujeme, že to byl jeden velký průšvih. Úkoly jsme plnili hrozně naivně, skočili jsme Gruzíncům do pasti. Dvacet minut jsme hráli skvěle, pak se něco stalo, něco se zlomilo a každý si začal dělat, co chce. Teď už jsme to museli hodit za hlavu, měli jsme regeneraci, dnes jeden pětačtyřicetiminutový trénink, a jdeme na Ukrajinu.“

Ivan Hašek po Gruzii řekl, že pokud tým nebude mít výsledky, nemá tady co dělat. Hrajete zítra i za něj?

„Samozřejmě, vnímáme zodpovědnost. Trenér na hřišti není. Když nebudeme plnit úkoly, vždycky to odnese trenér. Proti Ukrajině hrajeme nejen za trenéra, ale za celé Česko. Když na nás bude po zápase hrdá celá země, bude na nás hrdý i trenér. Jde to ruku v ruce. V úterý uděláme všechno proto, abychom předvedli diametrálně odlišný výkon.“