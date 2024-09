Horší než za Šilhavého. Hašek hraje o sebe, Fousek nemá plán B. Co Svědík?

Chaos, blamáž, ostuda. „Posun od éry Jaroslava Šilhavého? Já ho tam nevidím, já si dokonce myslím, že to je ještě horší,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar. Ano, řeč je o propadáku v Gruzii a úterním zápase proti Ukrajině. „Hašek stoprocentně hraje o svou hlavu,“ shodují se Špryňar a jeho kolega Ondřej Škvor. „Jenže mu také hraje do karet, že Fousek není ranař – a hlavně: nemá žádný plán B,“ říká Škvor o šéfovi FAČR.

Je možné, že by Hašek vzhledem ke své hrdosti a výrokům v Tbilisi položil po Ukrajině sám? Co momentálně volný Martin Svědík? Jaké byly největší Haškovy hříchy sobotní sestavy? A co role svazového předsedy v celé šlamastyce?

„Fousek na tým čekal hned po příjezdu na hotel a všem dost vyčinil. Nemám informace, že by se to stalo někdy před tím,“ říká Špryňar. „No, to si dovedu představit, co asi hráčům běželo hlavou: Vy nám pořádně neřeknete, co máme hrát a ještě nám vyčítáte, že nebojujeme,“ kroutí hlavou Škvor: „Největší chybou je absence svazové analýzy, která by objektivně vyhodnotila nepovedené EURO. Hašek má pocit, že jsme jen měli smůlu,“ dodává.

A bonus dnešního dílu Ligy naruby: jak jsou na tom ligové kluby s hospodařením v éře nevídaného rozkvětu? Nový díl Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz.