Varianty na Ukrajinu: ideál v modelu EURO, posadit Schicka s Krejčím?

V sobotu v Tbilisi trenér Ivan Hašek českou sestavu vůbec netrefil. Tomáš Čvančara i Alex Král šli už v poločase dolů. Dá se čekat, že minimálně oni z jedenáctky na Ukrajinu vypadnou. „Teď musí dostat prostor zase další hráči,“ jasně deklaroval český kouč po drtivé prohře 1:4 v Gruzii.

Do zápasu v Edenu musí Hašek správně zareagovat a nachystat změny tak, aby zápas z pohledu českého týmu vypadal úplně jinak. K dispozici má různé možnosti, které se svými spolupracovníky pečlivě vybírá.

Do tříčlenné formace vzadu velmi pravděpodobně instaluje Martina Vitíka místo Davida Zimy, zůstanou Robin Hranáč i Ladislav Krejčí. Nabízí se návrat ke středové dvojici Tomáš Souček, Lukáš Provod, kterým se dařilo na EURO. Je také možné, že se posune nalevo a uprostřed dostane šanci Lukáš Kalvach.

Čeští trenéři budou chtít dostat do hry Tomáše Chorého, který pomůže Patriku Schickovi vepředu. Problémem je levá strana hřiště, kde odpadl zraněný Matěj Ryneš, k dispozici nejsou ani David Douděra a David a Matěj Juráskové.

Trenéři po výbuchu v Tbilisi mohou jít i do odvážnější varianty. Vrátit se ke čtyřčlenné obraně, která vyhovuje třeba Vladimíru Coufalovi. Stoperskou dvojici obstarají Vitík s Hranáčem, kteří společně nastupovali v jednadvacítce. Vpředu by vznikl prostor pro nasazení křídel typu Václava Černého nebo Vasila Kušeje. V případě, že na hrotu zůstane jako jediný vysoký Chorý, dojde na posazení Patrika Schicka. Vzadu by se ve zmiňované variantě nevešel někdejší kapitán Sparty Krejčí.

Středové dvojici Souček, Provod to společně fungovalo na mistrovství Evropy. Vepředu pomůže Schickovi bourák Chorý, oba doplní solidně vypadající Hložek.

Nouze na levé straně hřiště může k lajně posunout Provoda. Do středu k Součkovi může jít kreativnější Kalvach, ofenzivu potáhne znovu trojka Hložek, Chorý, Schick.

Návrat ke čtyřčlenné zadní linii, což by do základu mohlo torpédovat ofenzivní hráče Černého se Šulcem. Znamenalo by to i odvážný tah s posazením Schicka a Krejčího.