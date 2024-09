Překvapivá slova ženy sparťana Sobotky: Přiznání o třetím dítěti

Nejeden fanoušek mu závidí! Hokejista Vladimír Sobotka (37) už řadu let tvoří pár se svou překrásnou manželkou Nicole. Manželé spolu mají dvě dcerky a půvabná blondýnka, která se věnuje fotografování teď přiznala, že za určitých okolností by si k nim dokázala představit dalšího sourozence. Přidala však jedno velké ALE!

Nicole se na téma dětí rozpovídala na sociálních sítích, kde ji fanoušci mohli položit libovolné dotazy. „Přemýšlela jsem o tom,“ přiznala ohledně třetího potomka. „Kdyby mi někdo řekl: »Bude to kluk«, tak jo. I když já jsem holčičí máma. Pořád si to myslím,“ míní dcera fotbalisty Jiřího Novotného. Ta vychovává s hokejistou Vladimírem Sobotkou dcerky Sofii Isabelu, která se narodila v roce 2016 a Victorii Miu narozenou v roce 2018.

A ačkoliv by se rozříšení rodiny nebránila, z jejich slov plyne, že se na to vlastně tolik necítí.„Jen už si nejsem jistá, jestli bych to zvládla. Máme už klid a pohodu,“ popsala aktuální stav. „Chci mít na děti stejně času a věnovat se jim. Obě jsou ve škole a mají kroužky. A já na ně chci mít energii, kterou mi vysávají,“ smála se paní Sobotková.

„A poslední rok cítím, že bych se měla spíš věnovat sama sobě než utírat zadek,“ uzavřela. Ale kdo ví. Jak praví známé přísloví: Člověk míní, život mění...